Dwayne Johnson revive la esencia del ring en The Smashing Machine

Ciudad de México.- Como si fuera el último asalto de un combate de lucha libre Dwyane Johnson, conocido anteriormente como "La Roca", saltó a un escenario con forma de cuadrilátero para presentar su última película The Smashing Machine en México, la biografía del exartista marcial estadounidense Mark Kerr.

“Es muy importante para nosotros también la lucha. Sabemos lo importante que es en la cultura mexicana la lucha libre. Es algo muy bonito”, dijo Johnson.

La cinta, dirigida en solitario por primera vez por el cineasta Benny Safdie, narra la historia de Kerr, un competidor de lucha que tras varias victorias en Estados Unidos decide dar un giro a su carrera y mudarse a combatir a Japón.

Con peluches de la cara de Dwyane Johnson, bustos con su forma y tatuajes del toro que identifica la marca del artista, los aficionados del actor se lanzaban al encuentro intentando lograr una firma o camiseta promocional de la cinta.

“Muchas gracias a México, siempre que vengo es increíble el apoyo”, respondía sorprendido por los gritos y muestras de cariño.