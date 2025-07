Festival de Venecia: estrellas de Hollywood se toman la edición 2025

Ella, por su parte, debutará en la alfombra roja veneciana con After the Hunt, de Luca Guadagnino, una cinta inspirada en el movimiento MeToo, que coprotagoniza con Andrew Garfield.

Entre las películas que competirán por el León de Oro figuran The Wizard of the Kremlin, con Jude Law y Paul Dano, y The Testament of Ann Lee, un musical encabezado por Amanda Seyfried.

Fuera de concurso, Dwayne "La Roca" Johnson presentará The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.