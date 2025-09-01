Dwayne Johnson dice que ahora está viviendo su sueño y haciendo lo que le gusta

Venecia, Italia.- Dwayne "La Roca" Johnson es un actor muy popular, que ha protagonizado grandes y taquilleras películas, pero desde hace tiempo se planteaba si no había algo más. Eso lo encontró en su papel en The Smashing Machine, un filme de Benny Safdie, presentado este lunes en la competición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

"Yo tenía una voz, un deseo ardiente, de ver qué más podía hacer porque algunas veces no sabes de lo que eres capaz de hacer cuando estás encasillado", hasta que "gente que te quiere y te respeta como Emily (Blunt) y Benny, te dicen: 'tú puedes crear otra cosa'", explicó el actor en una rueda de prensa en Venecia. Y reflexionó que "cuando estás en Hollywood, todo gira en torno a la taquilla" y aunque reconoce que le gustó hacer las películas que le han hecho ser la estrella que es hoy, desde hace años miraba a su alrededor y se preguntaba si iba a vivir sus sueños o el de otros. "Ahora vivo mis sueños y hago lo que me gusta", afirmó. Se refería a su papel en The Sashing Machine, un filme en el que interpreta a una estrella del wrestling en los 90, Mike Kerr, en una época en la que la lucha no tenía ni los seguidores ni la importancia que tiene en la actualidad. Al final de aquella época fue cuando Johnson se hizo popular precisamente en el wrestling, antes de dar el salto a la actuación. Y conoció a Kerr cuando él empezaba -"era el héroe para todos nosotros"-. Pero para él, la película no es sobre la lucha, aunque esté muy presente en la historia. "En realidad es una historia de amor entre Mark y Dawn (interpretada por Blunt) y de Mark con la lucha" y es sobre la suerte de estar vivo y sobre la transformación de una relación.