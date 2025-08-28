George Clooney se transforma en la ficticia estrella Jay Kelly en Venecia

Venecia, Italia.- El Festival de Venecia abrió espacio a la ficción más meta con Jay Kelly, la nueva propuesta de Noah Baumbach en la que George Clooney encarna a un actor legendario inventado para la pantalla. "Sentí que era importante que el público que viera la película tuviera una relación con el actor que la protagoniza", explicó Baumbach durante la rueda de prensa. Desde el inicio, pensó en Clooney como la única opción posible. El relato se centra en Jay Kelly, estrella venerada por el público, cuya vida privada se resquebraja: la vejez avanza, la distancia con sus hijas se profundiza y los ídolos que marcaron su carrera comienzan a desaparecer. Frente a ese vacío, decide emprender un viaje por Europa, donde revive recuerdos y busca una identidad más allá de la fama.

En esa travesía lo acompañan dos figuras claves: su representante, interpretado por Adam Sandler, y su jefa de prensa, encarnada por Laura Dern. Ambos personajes ponen en evidencia la maquinaria que sostiene a las estrellas de Hollywood, entre cuidados y concesiones.

"Había algo que nos resultaba fascinante sobre la premisa de una estrella de cine que, viviendo una crisis, emprende un viaje interior, psicológico y emocional. Explorar esa dicotomía entre la identidad y la interpretación", reflexionó Baumbach. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El director agregó sobre el trabajo con Clooney: "Es interesante porque el personaje huye de sí mismo durante gran parte de la película, desviando la atención y tratando de ocultarse. Y, esencialmente, lo que le pedía a George era que revelara cada vez más de sí mismo mientras actuaba".

Aunque presente en Venecia días antes junto a su esposa Amal, Clooney no pudo atender a la prensa debido a una sinusitis. Baumbach lo excusó con humor: "Incluso las estrellas se ponen malas". Adam Sandler celebró la oportunidad de encarnar a un agente de talento, figura con la que está familiarizado en su vida real: "Me emocionó interpretar a un personaje tan cotidiano o familiar para mí". Por su parte, Dern definió el proyecto como un espejo sincero: "La película propone de una forma hermosa una reflexión sobre uno mismo (...) Refleja la calidad y la libertad de la honestidad frente a los momentos en los que nos ponemos una máscara". Jay Kelly compite por el León de Oro en la edición 82 de la Mostra y tendrá estreno en cines el 14 de noviembre, antes de llegar a Netflix el 5 de diciembre.

Su ausencia en el evento