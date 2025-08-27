  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Cate Blanchet, Julia Roberts y Francis Ford Coppola abren la alfombra de Venecia

Entre la lista de personalidades que desfilaron este miércoles a las puertas del Palacio del Cine deslumbraron Cate Blanchett, Tilda Swinton y Fernanda Torres, entre otras

  • 27 de agosto de 2025 a las 11:26
Cate Blanchet, Julia Roberts y Francis Ford Coppola abren la alfombra de Venecia

La actriz Cate Blanchet fue una de las invitadas especiales a la apertura de la alfombra roja de la Mostra de Venecia 2025.

Foto: EFE.

Venecia, Italia.- El Festival de Venecia extendió este miércoles la primera alfombra roja de su 82 edición para acoger a algunas de las estrellas invitadas, como Cate Blanchett, Tilda Swinton o un reaparecido Francis Ford Coppola tras su operación.

Festival de cine de Venecia 2025: thrillers, sátiras y biopics marcan el regreso del mejor cine de autor

La lluvia que empapó el Lido veneciano dio finalmente una tregua y concedió total normalidad a la alfombra roja de la gala de apertura del festival, en la que el veterano director alemán Werner Herzog recibirá el León de Oro honorífico.

Entre la lista de personalidades que desfilaron a las puertas del Palacio del Cine deslumbraron Cate Blanchett, que vuelve a Venecia a las órdenes de Jim Jarmusch en la cinta Father Mother Sister Brother tres años después de ganar la Copa Volpi.

Así como Tilda Swinton, protagonista esta vez de Broken English, o la brasileña Fernanda Torres, que forma parte del jurado internacional que decidirá el palmarés el 6 de septiembre.

Festival de Venecia: estrellas de Hollywood se toman la edición 2025

Pero esta alfombra roja, que atrajo a cientos de fans en busca de un autógrafo, también sirvió de puesta de largo para el estreno del último trabajo del italiano Paolo Sorrentino, "La Grazia", elegida película de apertura y que compite por el León de Oro veneciano.

El realizador acudió con su reparto, como su actor fetiche, Toni Servillo, protagonista de gran parte de sus títulos como la oscarizada "La grande bellezza" (2014), o la actriz Anna Ferzetti.

Por último llegó el homenajeado, Herzog, director documentalista, padre de cintas como "Aguirre, la cólera de Dios" (1972) o "Fitzcarraldo" (1982), acompañado por Ford Coppola, al que agarró del brazo en todo momento.

Bad Bunny debuta en Venecia 2025 con "Barrio triste", una historia urbana y cruda

El mítico director de Apocalipse Now (1979) ha viajado a Venecia para pronunciar la "laudatio" en la entrega del León de Oro honorífico al alemán, solo veinte días después de someterse a una cirugía cardíaca en Roma a sus 86 años.

El debut de Roberts

Entretanto, Venecia se va llenando de estrellas: hoy pudo verse a Julia Roberts, por primera vez en la Mostra, protagonista de After the Hunt de Luca Guadagnino. La actriz ha sido captada por los fotógrafos con una chaqueta estampada con dibujos de la cara del director.

Y también han recorrido la laguna veneciana a bordo de una lancha George Clooney y su esposa Amal, un día antes del estreno oficial de "Jay Kelly", de Noah Baumbach.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias