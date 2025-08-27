Cate Blanchet, Julia Roberts y Francis Ford Coppola abren la alfombra de Venecia

Venecia, Italia.- El Festival de Venecia extendió este miércoles la primera alfombra roja de su 82 edición para acoger a algunas de las estrellas invitadas, como Cate Blanchett, Tilda Swinton o un reaparecido Francis Ford Coppola tras su operación.

La lluvia que empapó el Lido veneciano dio finalmente una tregua y concedió total normalidad a la alfombra roja de la gala de apertura del festival, en la que el veterano director alemán Werner Herzog recibirá el León de Oro honorífico. Entre la lista de personalidades que desfilaron a las puertas del Palacio del Cine deslumbraron Cate Blanchett, que vuelve a Venecia a las órdenes de Jim Jarmusch en la cinta Father Mother Sister Brother tres años después de ganar la Copa Volpi. Así como Tilda Swinton, protagonista esta vez de Broken English, o la brasileña Fernanda Torres, que forma parte del jurado internacional que decidirá el palmarés el 6 de septiembre.

Pero esta alfombra roja, que atrajo a cientos de fans en busca de un autógrafo, también sirvió de puesta de largo para el estreno del último trabajo del italiano Paolo Sorrentino, "La Grazia", elegida película de apertura y que compite por el León de Oro veneciano. El realizador acudió con su reparto, como su actor fetiche, Toni Servillo, protagonista de gran parte de sus títulos como la oscarizada "La grande bellezza" (2014), o la actriz Anna Ferzetti. Por último llegó el homenajeado, Herzog, director documentalista, padre de cintas como "Aguirre, la cólera de Dios" (1972) o "Fitzcarraldo" (1982), acompañado por Ford Coppola, al que agarró del brazo en todo momento.

El mítico director de Apocalipse Now (1979) ha viajado a Venecia para pronunciar la "laudatio" en la entrega del León de Oro honorífico al alemán, solo veinte días después de someterse a una cirugía cardíaca en Roma a sus 86 años.

