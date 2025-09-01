Con The Souffleur, Willem Dafoe y Gastón Solnicki irrumpen en la Mostra de Venecia

Venecia, Italia.- Willem Dafoe se atrinchera en un hotel vienés al borde de la extinción en The Souffleur, la película que el cineasta argentino Gastón Solnicki ha llevado al Festival de Venecia para intrigar con las pugnas, persecuciones y metáforas que se viven entre los muros de ese vetusto edificio.

"Es una película muy rara, sin duda. Como todas mis películas, no empiezan con una idea muy preconstruida", reconoce en una entrevista con EFE el director bonaerense, asiduo en la Mostra veneciana.

The Souffleur, estrenada en la sección Horizontes del festival, consagrada a las nuevas vanguardias, alumbra la persecución entre el viejo propietario de un histórico hotel vienés, a quien da vida Dafoe, y un empresario argentino dispuesto a comprarlo y demolerlo.

Se trata de una historia de aire enigmático, a veces improvisado e incluso bufo, que transita sobre varias líneas narrativas que se entrelazan para dibujar un hábitat amenazado y la lucha por aferrarse a ese lugar, aunque esté al bordo de la desaparición.