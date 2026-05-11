Policías reales demandan a Matt Damon y Ben Affleck por difamarlos en "El botín"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Diez años después de protagonizar la mayor incautación de efectivo en la historia del Departamento de Policía de Miami-Dade, los agentes Jason Smith y Jonathan Santana se convirtieron, sin que nadie les pidiera permiso, en los personajes de un thriller de Netflix. Ahora quieren que un tribunal federal decida si eso tiene un precio. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el pasado 5 de mayo. En ella, los oficiales del Miami-Dade Sheriff's Office citaron difamación directa y difamación por implicación contra Artists Equity, la productora fundada por Matt Damon y Ben Affleck, y contra Falco Productions por estar detrás de "El botín". El caso tiene su origen en un operativo policial del 29 de junio de 2016 en Miami Lakes. Durante esa redada, un grupo de agentes encontró más de 21 millones de dólares en efectivo ocultos dentro de cubetas de cinco galones, escondidas en el ático de una vivienda. Dos hermanos sospechosos de tráfico de marihuana, Luis Hernández-González y Salma Hernández, fueron arrestados en relación con el hallazgo. Santana dirigió la investigación sobre el terreno; Smith la supervisó. Fue, en su momento, el mayor decomiso de dinero en la historia del departamento. Años después, ese operativo llegó a oídos de Joe Carnahan, director y guionista de "El botín", quien durante la promoción de la película reconoció abiertamente que la redada de Miami Lakes fue su punto de partida.

La historia muestra a dos agentes interpretados por Damon y Affleck que descubren dinero ilícito perteneciente a uno de los cárteles de droga que opera en la zona, y a partir de ahí se desarrolla una trama en la que ambos muestran conductas impropias. El problema, para Smith y Santana, es que la ficción fue mucho más lejos que los hechos. El escrito legal sostiene que, si bien ninguno de los dos aparece nombrado en la película, "el uso de detalles únicos y no genéricos de la investigación del 29 de junio de 2016, combinado con la ambientación en Miami-Dade y la representación de un equipo de narcóticos, genera una inferencia razonable de que los oficiales retratados son los demandantes". Entre las escenas señaladas en la denuncia figuran momentos en los que los personajes quebrantan procedimientos policiales, mantienen vínculos con cárteles y hasta consideran quedarse con parte del dinero.

Santana, quien habló con 7News Miami desde que se hizo pública la demanda, describió en términos contundentes cómo cambió su entorno desde el estreno del filme en enero. "Nosotros nunca robamos ni un dólar", dijo el oficial. Según su propio relato, la gente de su comunidad comenzó a hacerle insinuaciones que antes habrían sido impensables. "Prácticamente me preguntan cuántas cubetas de dinero robé", señaló. Su abogado, Ignacio Álvarez, del despacho Algo Law Firm, aseveró que el film "los retrató como policías sucios. Ahora sus reputaciones están dañadas". El escrito legal también revela que los abogados de los demandantes intentaron frenar el lanzamiento antes de que la película llegara a las pantallas.