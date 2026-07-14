"Moana" ¿el nuevo fracaso de Disney?

Recaudó 95 millones de dólares en su primer fin de semana, una cifra que genera preocupación, ya que, tras el estreno, las películas tienden a disminuir su ingreso en taquilla. Por ello, comenzar con un buen resultado suele ser determinante para su desempeño en las salas.

La película tuvo un estreno discreto, especialmente si se considera su inversión de 250 millones de dólares.

El live-action de "Moana" se anunció por todo lo alto, pero hasta el momento está maniobrando para no estrellarse en la taquilla.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este asunto de las adaptaciones de acción real se ha vuelto cuesta arriba para Disney en los últimos años.

Y si bien "Moana" debutó en el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos, sus ingresos quedaron por debajo de las expectativas del estudio. Considerando que se trata de una producción de gran presupuesto, según Variety, esto podría traducirse en pérdidas superiores a los 100 millones de dólares.

Con Auliʻi Cravalho en el papel de Moana y Dwayne Johnson como Maui, la película recaudó 43 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, y 52 millones de dólares en el resto del mundo, para un total global de 95 millones de dólares. Según el análisis de Variety, "Moana" necesitaría una recuperación excepcional en las próximas semanas para evitar convertirse en uno de los tropiezos recientes de Disney.

La adaptación de acción real de "Moana" está a la sombra de sus antecesoras animadas. La primera entrega, estrenada en 2016, superó los 643 millones de dólares en la taquilla mundial, mientras que la segunda, lanzada en 2024, logró más de 1,000 millones de dólares.

Lo que podría jugar en contra de la "Moana" de 2026, dirigida por Thomas Kail, es que no hubo un margen de tiempo considerable entre las versiones animadas y la adaptación de acción real.

El problema para Disney es que, en los últimos años, ha alternado grandes éxitos con sonados fracasos.

Durante la última década, el estudio obtuvo enormes éxitos con títulos como "El rey león" (2019), que recaudó 1,663 millones de dólares; "Aladdín", que también en 2019 alcanzó los 1,054 millones de dólares; y "La bella y la bestia", con una recaudación de 1,266 millones de dólares.

A ellos se suman otros éxitos como "Alicia en el país de las maravillas", con 1,025 millones de dólares, y "El libro de la selva", con 966 millones de dólares.

En el otro extremo están los live action de "Dumbo", dirigida por Tim Burton, que no logró superar ni los 500 millones de dólares, la cinta, cuya inversión fue de $170 millones, solo logró recaudar $353 millones.

En la lista aparece también "Mulán" que, tras su atípico estreno en pandemia no logró mayor relevancia y quedó con $70 millones.

Y una de las adaptaciones más polémicas de clásicos en acción real, es "Blancanieves", una de las películas más criticadas de Disney, que tras una inversión de $269 millones, la taquilla solo le devolvió $205 millones.

Con los resultados desfavorables más recientes y varios proyectos de acción real basados en clásicos animados en desarrollo, el estudio comienza a ver señales de desgaste en una fórmula que durante años le resultó altamente rentable.