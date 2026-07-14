Alcalde de Danlí se pronuncia tras captura del regidor Henry Valladares, acusado de violación

Tegucigalpa, Honduras.- Abraham Kafati, alcalde de Danlí, El Paraíso, se pronunció tras la captura de Henry Valladares, uno de los regidores municipales del municipio quien además se desempeña como docente de un centro educativo y quien está acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años.

El edil, en calidad de secretario del Tribunal de Honor de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), sostuvo que, tras la noticia de la detención, se reunirá con los demás directivos. "Hoy, que salió la noticia, nos estamos poniendo de acuerdo con el presidente del Tribunal de Honor y junto con el director o presidente de Amhon. Tenemos que analizar eso, qué es lo que sucedió; ahora no nos podemos partir de la primera", dijo Kafati. El alcalde aseguró que están a la espera de que se comprueben los hechos por los cuales acusan al regidor y docente: "Si es así, obviamente lo que cabe es una suspensión; si no, hombre, una disculpa".

El funcionario evitó ahondar sobre el tema y recalcó que se deben esperar las investigaciones del caso. "Ahorita no podemos pronunciarnos de una forma exacta. Los jueces son los que van a dictar sentencia o absolución, entonces son los que nos van a decir a nosotros qué es lo que está sucediendo", reconoció el edil de Danlí. Henry Valladares, quien se desempeña como docente de un centro educativo, es ingeniero y además regidor municipal de Danlí; fue capturado el pasado lunes 13 de julio tras ser acusado de abusar seguramente de una menor de 13 años. Las autoridades revelaron que la alumna tiene dos meses de gestación, productor de la violación, tras practicarle los exámenes médicos. De acuerdo con las investigaciones y el testimonio de la víctima, el maestro la citó en el aula de clases para que revisaran sus calificaciones; en el lugar le habría tapado la boca hasta lograr que perdiera el conocimiento y posteriormente abusar de ella. Ni el regidor ni su abogado han brindado su versión de los hechos.

Caso del alcalde de Yuscarán

Kafati también abordó el caso del alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, quien fue duramente cuestionado luego de que se viralizara un video en el que estaba consumiendo bebidas alcohólicas al interior de un salón municipal. "El alcalde de Yuscarán ya se está analizando también; ya él pidió disculpas, pero de todas formas también se está analizando qué procede en ese caso. Tenemos que analizar bien las cosas; nosotros no nos podemos partir de la primera, sino que ver qué es lo que va a suceder".