Venezuela supera los 5 mil muertos tras el doble terremoto de hace más de tres semanas

Caracas, Venezuela.- La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.