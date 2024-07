¿Qué es Meta AI en WhatsApp y para qué sirve el círculo azul?

No obstante, aplicaciones como Facebook, Messenger e Instagram también presentarán esta misma función.

Cabe destacar que, hasta el momento, no hay proceso manual para desactivar Meta AI una vez que aceptaste las condiciones de la IA de Meta.

Por lo que se recomienda no dar clic en “Continuar” si no está seguro de utilizar el servicio o si las condiciones de Meta no te convencen del uso de la herramienta.