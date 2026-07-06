¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?

La herramienta todavía no está operativa, pero la aplicación de Meta ya habilita el registro anticipado para evitar duplicados una vez se active por completo.

Tegucigalpa, Honduras.- WhatsApp inició a finales de junio el despliegue de una función que permite a sus más de 3.000 millones de usuarios reservar un nombre de usuario propio.

El objetivo de esta novedad es que las personas puedan compartir su contacto de WhatsApp sin necesidad de revelar el número de teléfono. La medida beneficia tanto a particulares que prefieren mantener su información personal reservada como a empresas que buscan una forma más sencilla de comunicar sus datos de contacto a los clientes.

Para reservar el nombre de usuario, hay que acceder a Ajustes, entrar en Cuenta y pulsar sobre la opción Nombre de usuario dentro del apartado "Tu cuenta".

Quienes configuren esta función por primera vez encontrarán la opción "Crear nombre de usuario", donde podrán escribir y elegir su identificador.

Si el nombre elegido ya está en uso, la aplicación ofrece variantes automáticas a través de la opción "sugerir un nombre de usuario".

WhatsApp ha reservado de antemano los nombres de determinadas figuras públicas y entidades, por lo que no podrán ser utilizados por otros usuarios.

Además, quienes ya dispongan de un nombre de usuario en Facebook o Instagram pueden iniciar sesión con cualquiera de estos servicios para reservar el mismo identificador en WhatsApp.

Una vez creado, el nombre de usuario puede modificarse desde el mismo menú mediante el botón "Editar", situado en la esquina superior derecha, o eliminarse por completo.

La plataforma incorpora también una capa adicional de seguridad mediante una clave de usuario. Esta opción permite pasar de "Todos" a "Personas que conocen mi clave" en la configuración del nombre de usuario, de forma que solo quienes conozcan ese código de cuatro dígitos podrán iniciar una conversación por primera vez.

La clave puede guardarse o generarse de nuevo cuando el usuario lo desee. Según ha explicado la compañía, la función de nombres de usuario estará disponible de forma completa en las próximas semanas. Hasta entonces, WhatsApp solo permite reservar el identificador para evitar coincidencias entre usuarios.