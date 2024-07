Oposición ve con trasfondo político la Ley de Colaboración Eficaz

La postura de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo tenía distintos argumentos sobre por qué esta legislación no podía “pasar” y convertirse en una norma vigente en el país.

El parlamentario exteriorizó que esta ley “tiene algunas cosas que no nos parecen, ya que le dan facultades al fiscal, inclusive de un sobreseimiento definitivo sin observancia judicial; son las cosas que como bancada no nos han parecido y por eso no acompañamos esta ley”.