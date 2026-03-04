El 86% de los niños y niñas menores de un año fueron vacunados durante el 2025

Tegucigalpa, Honduras.- A cuatro años después de la pandemia del covid-19, Honduras sigue enfrentando las secuelas que dejó la emergencia sanitaria, la desconfianza hacia las vacunas que provocaron que la cobertura de inmunización se mantenga baja. La desinformación que se generó con las vacunas contra el virus no solo impactó directamente en la percepción de la población sobre la aplicación de dosis contra el covid-19, sino también en el esquema de vacunación infantil en general. En Honduras, de acuerdo con datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), durante el 2025 la cobertura de vacunación en niños menores de un año alcanzó apenas el 86%, mientras que en los mayores de esa edad se situó en 84%. Regiones como Cortés, Atlántida, Valle, Ocotepeque y la ciudad de San Pedro Sula reportan niveles de vacunación inferiores al promedio nacional.

Aunque el año pasado Honduras logró aumentar su cobertura de vacunación en al menos siete puntos porcentuales, pues en 2024 el país registró una cobertura del 79% en los niños menores de un año. "Si bien es cierto que mejoramos, no alcanzamos el 95% o el 100% que anhelamos para garantizar que nuestros niños no van a enfermar o morir", dijo la directora del PAI, Xiomara Erazo. Las cifras reflejan un esfuerzo por parte de las autoridades y el personal de salud; sin embargo, los expertos advierten que para garantizar la inmunidad colectiva el país debe tener una cobertura arriba del 95%, según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La baja cobertura hizo que enfermedades prevenibles por vacunación reporten un aumento; tal es el caso de la tosferina, que este año reporta un repunte de casos. Además, Honduras se mantiene en alerta por el posible ingreso de casos de sarampión, enfermedad que desde hace más de dos décadas no se presentaba. Otras infecciones respiratorias que pueden prevenirse mediante esquemas completos de inmunización también preocupan al personal médico.