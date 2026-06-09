"No voy a pagar ni un lempira para su defensa": padre de Daniel Meraz tras la entrega de su hijo

También se dirigió a la familia de Elvia Gómez y expresó: "A los familiares, mi más sentido pésame y mi perdón por parte de mi hijo, como lo expresé públicamente. Quiero que esa recompensa que ofrecieron la pongan en una cuenta para los dos niños, para que ellos la reclamen cuando sean adultos, y me comprometo en otra cuenta a hacer depósitos para la alimentación de los niños. Pido que se respete la vida de mi hijo".