"No voy a pagar ni un lempira para su defensa": padre de Daniel Meraz tras la entrega de su hijo

En manos de las autoridades ya se encuentra Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado como el principal sospechoso del asesinato de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, ocurrido el pasado 3 de junio en San Manuel, Cortés. Estas fueron las declaraciones de su padre tras su entrega.
Tras el crimen, salieron a la luz capturas de pantalla de conversaciones entre Daniel y su padre, en las que prometía entregarse. Según relató su progenitor, cumplió con esa promesa. Las autoridades realizaron la detención en una gasolinera de Villanueva, Cortés.
"Estoy aquí humildemente presentándome. Hice una promesa pública de entregar a mi hijo en este suceso involuntario a causa de ese pleito doméstico y cumplí. Mi hijo cumplió con su promesa de entregarse voluntariamente bajo las leyes de nuestro país", dijo el padre de Daniel Meraz.
El padre del sospechoso aseguró que las autoridades le prometieron que "iban a cumplir las leyes de mi país para que salga disciplinado cuando toque y cuando la ley lo autorice".
También se dirigió a la familia de Elvia Gómez y expresó: "A los familiares, mi más sentido pésame y mi perdón por parte de mi hijo, como lo expresé públicamente. Quiero que esa recompensa que ofrecieron la pongan en una cuenta para los dos niños, para que ellos la reclamen cuando sean adultos, y me comprometo en otra cuenta a hacer depósitos para la alimentación de los niños. Pido que se respete la vida de mi hijo".
Agregó además: "Mi hijo va a cumplir con la justicia de Honduras. Perdón por el proceso, pero tuvo que ser de esta manera. Estoy cumpliendo con la entrega".
"Hemos cumplido con esta entrega voluntaria", afirmó. Asimismo, agregó: "Hoy decidí comunicarme con el comisionado Ruiz, de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones" de San Pedro Sula, bajo la dirección de mi primo Juan Carlos Meraz, uno de los mejores abogados de la ciudad. Recibí las indicaciones de él. El comisionado Ruiz fue a Villanueva a hacer la captura de mi hijo, voluntariamente entregado a la justicia".
También sostuvo que no apoyará económicamente la defensa de su hijo. "No voy a hacer nada más. De aquí para allá se lo entrego a la justicia, como yo prometí. Públicamente no voy a pagar ni un lempira para el proceso de defensa. Confío en las leyes de mi país, confío en los abogados públicos y que ellos se encarguen", manifestó.
El crimen de la enfermera, madre de dos niños de 7 y 12 años, ocurrió el pasado 3 de junio. De acuerdo con las investigaciones preliminares, habría muerto estrangulada presuntamente a manos de su pareja.
El padre del joven también expresó: "Mi nuera tuvo un regaño de mi parte porque no se separaba de mi hijo. Mi hijo tiene un problema de drogas, de consumo de sustancias. Dios me perdone por eso, porque tal vez no lo instruí bien, pero tuvo los consejos de su padre".