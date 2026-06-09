En una gasolinera y pidiendo que no disparen: así se entregó Daniel Meraz

Daniel Antonio Meraz, acusado por la muerte de Elvia Mercedes Gómez López, una enfermera que era su pareja, se entregó este martes a agentes de la DPI en Villanueva, Cortés, tras negociar para que no le dispararan al ubicarlo. Así fue su entrega a las autoridades.
El sospechoso estaba prófugo de la justicia desde el pasado 3 de junio cuando en horas de la mañana fue descubierto el cuerpo de Elvia Gómez, su pareja sentimental. La mujer fue estrangulada y dejada en la cama como si dormía.
Tras el hallazgo del cuerpo de la enfermera en la habitación, junto a sus hijos dormidos, lanzó todas las sospechas hacia Daniel Antonio Meraz, con quien la víctima sostenía una relación con episodios de violencia repetitivos.
Luego de que las autoridades lo identificaran con el principal sospechoso y se le decretara orden de captura, incluso a nivel internacional, Meraz decidió realizar su entrega voluntaria a las autoridades y dejar de huir.
Se desconocen detalles de dónde permaneció oculto estos seis días el sospechoso, sobre quien además la familia de la víctima había puesto una recompensa por su paradero.
Daniel Meraz acordó que se entregaría este día de manera voluntaria, pero no acudiría directamente a la estación de policía sino que estableció como punto de encuentro una gasolinera. Además a través de su padre pidió que no le dispararan al verlo pues iba dispuesto a entregarse.
Ahí el sospechoso se presentó como Daniel Meraz a quien buscaban, y como había acordado no opuso resistencia sino que colaboró con las autoridades para evitar conflictos.
La aprehensión se desarrollo sin inconvenientes, ni fue necesario el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales que procedieron a enchacharlo y subirlo a una patrulla, en presencia de algunos de sus allegados: un abogado y una persona de apoyo religioso.
Irónicamente, el sospechoso llegó a entregarse vistiendo una camisa donde se leía "1 Dad", alusivo al "Papá número 1", cuando es acusado del femicidio de una madre que deja dos menores huérfanos.
Meraz fue trasladado desde una gasolinera en Villanueva, Cortés, hasta la ciudad de San Pedro Sula para ser entregado a las autoridades competentes.
A su llegada a los juzgados sampedranos, Daniel Meraz fue confrontado por un grupo de personas que ya esperaban su arribo, quienes entre gritos le preguntaba si estaba arrepentido.
El sospechoso fue entregado por los agentes de la DPI a un fiscal quien iniciará con el proceso para su detención judicial.