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En una gasolinera y pidiendo que no disparen: así se entregó Daniel Meraz

El sospechoso del asesinato de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, quien era su pareja, acordó entregarse a la DPI de manera voluntaria este martes

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 12:22
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Daniel Antonio Meraz, acusado por la muerte de Elvia Mercedes Gómez López, una enfermera que era su pareja, se entregó este martes a agentes de la DPI en Villanueva, Cortés, tras negociar para que no le dispararan al ubicarlo. Así fue su entrega a las autoridades.

 Fotos: EL HERALDO.
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El sospechoso estaba prófugo de la justicia desde el pasado 3 de junio cuando en horas de la mañana fue descubierto el cuerpo de Elvia Gómez, su pareja sentimental. La mujer fue estrangulada y dejada en la cama como si dormía.

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Tras el hallazgo del cuerpo de la enfermera en la habitación, junto a sus hijos dormidos, lanzó todas las sospechas hacia Daniel Antonio Meraz, con quien la víctima sostenía una relación con episodios de violencia repetitivos.
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Luego de que las autoridades lo identificaran con el principal sospechoso y se le decretara orden de captura, incluso a nivel internacional, Meraz decidió realizar su entrega voluntaria a las autoridades y dejar de huir.
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Se desconocen detalles de dónde permaneció oculto estos seis días el sospechoso, sobre quien además la familia de la víctima había puesto una recompensa por su paradero.

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Daniel Meraz acordó que se entregaría este día de manera voluntaria, pero no acudiría directamente a la estación de policía sino que estableció como punto de encuentro una gasolinera. Además a través de su padre pidió que no le dispararan al verlo pues iba dispuesto a entregarse.
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Ahí el sospechoso se presentó como Daniel Meraz a quien buscaban, y como había acordado no opuso resistencia sino que colaboró con las autoridades para evitar conflictos.
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La aprehensión se desarrollo sin inconvenientes, ni fue necesario el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales que procedieron a enchacharlo y subirlo a una patrulla, en presencia de algunos de sus allegados: un abogado y una persona de apoyo religioso.
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Irónicamente, el sospechoso llegó a entregarse vistiendo una camisa donde se leía "1 Dad", alusivo al "Papá número 1", cuando es acusado del femicidio de una madre que deja dos menores huérfanos.
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Meraz fue trasladado desde una gasolinera en Villanueva, Cortés, hasta la ciudad de San Pedro Sula para ser entregado a las autoridades competentes.

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A su llegada a los juzgados sampedranos, Daniel Meraz fue confrontado por un grupo de personas que ya esperaban su arribo, quienes entre gritos le preguntaba si estaba arrepentido.

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El sospechoso fue entregado por los agentes de la DPI a un fiscal quien iniciará con el proceso para su detención judicial.
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