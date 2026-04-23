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Hallan asesinado a pastor que había sido secuestrado en Sulaco

Sus captores exigían dinero por su liberación. El cuerpo fue encontrado en una aldea de San José del Potrero, mientras autoridades investigan el caso

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 12:05
Hallan asesinado a pastor que había sido secuestrado en Sulaco

El pastor llevaba varios días de haber sido secuestrado por criminales que pedían

Foto cortesía: Redes.

Yoro, Honduras.- El pastor evangélico y cafetalero Óscar Núñez fue encontrado sin vida luego de varios días de haber sido reportado como desaparecido en el departamento de Yoro.

De acuerdo con información brindada por sus familiares, Núñez, originario del municipio de Yorito, habría sido víctima de secuestro, y durante su desaparición los captores exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

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El cuerpo del ciudadano fue localizado en la aldea Agua Blanca, conocida como Ojo de Agua, en jurisdicción de San José del Potrero.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre posibles responsables, mientras familiares y pobladores de la zona lamentan lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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