Hallan asesinado a pastor que había sido secuestrado en Sulaco

Yoro, Honduras.- El pastor evangélico y cafetalero Óscar Núñez fue encontrado sin vida luego de varios días de haber sido reportado como desaparecido en el departamento de Yoro.

De acuerdo con información brindada por sus familiares, Núñez, originario del municipio de Yorito, habría sido víctima de secuestro, y durante su desaparición los captores exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.