Hallan asesinado a pastor que había sido secuestrado en Sulaco

Yoro, Honduras.- El pastor evangélico y cafetalero Óscar Núñez fue encontrado sin vida luego de varios días de haber sido reportado como desaparecido en el departamento de Yoro.
De acuerdo con información brindada por sus familiares, Núñez, originario del municipio de Yorito, habría sido víctima de secuestro, y durante su desaparición los captores exigían una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.
El cuerpo del ciudadano fue localizado en la aldea Agua Blanca, conocida como Ojo de Agua, en jurisdicción de San José del Potrero.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre posibles responsables, mientras familiares y pobladores de la zona lamentan lo ocurrido.