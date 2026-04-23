Capturan a mujer de la tercera edad con arsenal vinculado a la MS-13 en la capital

La detención se realizó mediante allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia Villa Nueva , sector tres, donde las autoridades lograron ubicar y desarticular un centro clandestino de almacenamiento y distribución de armas.

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer de tercera edad fue capturada en posesión de un arsenal de armas de fuego, presuntamente vinculada a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Policía N.° 4 (UMEP-4).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la detenida desempeñaba funciones logísticas dentro de la estructura criminal, encargándose de la recepción, resguardo temporal y posterior distribución del armamento.

Las indagaciones establecidas que las armas ingresaban al país a través de encomiendas procedentes del extranjero, utilizando mecanismos de ocultamiento para evadir los controles de seguridad, lo que evidencia una operación con alcance transnacional.

Durante la intervención, los agentes decomisaron dos fusiles de asalto con sus respectivos cargadores, tres armas tipo pistola y una cantidad considerable de munición de distintos calibres, que presuntamente sería utilizada para fortalecer a células delictivas en la capital.

El armamento fue encontrado embalado en cajas utilizadas para envíos, reforzando la hipótesis del uso sistemático de encomiendas para el tráfico ilícito de armas.

Las autoridades informaron que mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar a otros integrantes de esta red criminal, así como su posible vinculación con hechos delictivos de alto impacto en el país.