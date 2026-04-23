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Un guardia muerto y otro herido deja balacera en El Progreso

El ataque armado ocurrió mientras ambos vigilantes cumplían con su jornada laboral; uno murió en el lugar y el otro fue trasladado a un centro asistencial, mientras autoridades investigan el móvil del hecho

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 06:32
Un guardia muerto y otro herido deja balacera en El Progreso

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones del caso en la zona donde se registró la muerte violenta.

 Foto: Cortesía.

El Progreso, Honduras.- Un guardia de seguridad perdió la vida y otro resultó gravemente herido tras ser atacados a disparos en un hecho violento registrado en el Residencial Altos de Kattán, en la ciudad de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraron en funciones cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en su contra.

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El fallecido fue identificado como Dimer Omar Medina, mientras que el herido responde al nombre de Alirio Lagos, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Al lugar se hicieron presentes agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer el hecho, así como personal de Medicina Forense, encargado del levantamiento cadavérico y traslado del cuerpo a la morgue del Ministerio Público.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad de los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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