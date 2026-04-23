Un guardia muerto y otro herido deja balacera en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Un guardia de seguridad perdió la vida y otro resultó gravemente herido tras ser atacados a disparos en un hecho violento registrado en el Residencial Altos de Kattán, en la ciudad de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraron en funciones cuando fueron interceptadas por sujetos armados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en su contra.