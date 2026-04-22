Tristeza y dolor: Así despidieron a José Torres, joven arrollado por un rapidito en Cortés

Familiares, amigos y vecinos acompañaron el velatorio de José Emanuel Torres y, con mucha tristeza, se despidieron de él.
El joven, de apenas 19 años, perdió la vida de forma trágica en un accidente ocurrido en el sector de Búfalo, Villanueva, Cortés, mientras se dirigía a su jornada laboral.
En medio de lágrimas, silencio y abrazos llenos de impotencia, su cuerpo fue velado en su comunidad en Potrerillos, donde quienes lo conocieron lo recuerdan como un muchacho respetuoso, trabajador y lleno de sueños.
Según reportes preliminares, el conductor involucrado ya fue presentado ante los tribunales, donde las autoridades han señalado que el hecho habría sido producto de imprudencia al volante, descartando fallas mecánicas como inicialmente se alegaba.
Un rapidito conducido por Héctor Arturo Salgado Figueroa embistió al joven y le quitó la vida. La víctima se dirigía a su trabajo en una maquila de la zona a eso de las 6:00 am y, cuando se bajó del bus, ocurrió el accidente. El hecho se registró el martes 21 de abril.
Inicialmente, el conductor del bus aseguró que le fallaron los frenos y que tuvo que meterse a la bahía, pero las autoridades confirmaron que no fue así.
El accidente quedó registrado en un video en el que se observa al rapidito salirse de la fila e invadir el carril, lanzando hacia la mediana a un vendedor de burritas que estaba a la orilla de la calle.
La Fiscalía lo acusó del delito de homicidio imprudente en perjuicio de José Emmanuel Torres Laínez. La audiencia inicial fue programada para las 9:00 am del lunes 27 de abril. El imputado fue remitido al Centro Penal de El Progreso.
“Me salí de la línea blanca. Intenté frenar, pero el freno no respondió. Pasé entre el señor que vendía comida y otro compañero que estaba adelante bajando un pasajero. En ese momento ocurrió el impacto”, se defendió Salgado.
Rodeado de flores y de mucha tristeza, el joven fue velado y sepultado este miércoles 22 de abril.