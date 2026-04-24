  1. Inicio
  2. · Sucesos

Posponen para el 5 de mayo juicio contra Gilbert Reyes por crimen de tres mujeres en Roatán

El juicio contra Gilbert Reyes por el asesinato de tres mujeres en la isla de Roatán, fue suspendido por decisión del tribunal que conoce la causa

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 14:18
Posponen para el 5 de mayo juicio contra Gilbert Reyes por crimen de tres mujeres en Roatán

Reyes fue capturado en República Dominicana el pasado 29 de marzo de 2024 tras permanecer prófugo tras el triple asesinato.

Foto de archivo: Policía Nacional de República Dominicana.

Tegucigalpa, Honduras.– El juicio oral y público contra el estadounidense Gilbert Reyes, acusado como presunto autor del asesinato de tres mujeres en la isla de Roatán, fue suspendido por decisión del tribunal que conoce la causa.

De acuerdo con la determinación judicial, la audiencia se reanudará el próximo 5 de mayo a las 9:00 de la mañana, en el marco de un proceso que continúa en etapa de evacuación de pruebas.

Según información ligada al desarrollo del caso, aún restan 18 medios de prueba por presentarse, entre ellos peritajes, testimonios y otros elementos que forman parte de la carga probatoria del Ministerio Público y la defensa.

Dione, asesinada junto a sus amigas presuntamente a manos de su expareja

El caso que se remonta a enero de 2024, cuando Dionie Solórzano (pareja sentimental del imputado) y sus dos amigas María Antonia Cruz Ávila y Nikendra McCoy, salieron a pasear con Reyes pero nunca retornaron a su casa esa noche. Tres días después, luego de que Reyes había abandonado apresuradamente la isla, sus cuerpos aparecieron dentro del vehículo en el que salieron a pasear.

El carro fue reportado por vecinos al notar malos olores en la zona.

La suspensión del juicio responde a decisiones procesales del tribunal, en tanto se garantiza el debido proceso y la incorporación de todos los elementos probatorios antes de emitir un fallo.

Violenta y conflictiva: así era la relación entre Dione Solórzano y Gilbert Reyes

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias