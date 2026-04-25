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Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales tras aparentes disparos

Imágenes mostraron a agentes del Servicio Secreto evacuando la sala de baile al declararla escena del crimen tras el incidente ocurrido minutos antes

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 19:13
Servicio Secreto evacúa a Trump de cena de corresponsales tras aparentes disparos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuvo que ser evacuado de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

 Foto: Redes sociales

Washington, Estados Unidos.- El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.

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También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora "el escenario de un crimen", según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

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Redacción web
Agencia EFE

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