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Irán pide ahorrar energía en medio de la guerra y el bloqueo de EEUU

El presidente Masud Pezeshkian llamó a la población a reducir el consumo eléctrico ante la presión militar y el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 07:45
Irán pide ahorrar energía en medio de la guerra y el bloqueo de EEUU

En medio del conflicto con Estados Unidos e Israel, el mandatario iraní pidió a la ciudadanía disminuir el consumo eléctrico para evitar un mayor deterioro interno.

 Foto: Agencia EFE

Teherán, Irán- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió este sábado a la población reducir el consumo energético en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

“Atacaron nuestras infraestructuras y nos están cercando para generar insatisfacción popular y que la satisfacción actual se transforme en descontento”, declaró Pezeshkian a la televisión estatal.

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El mandatario iraní dijo que la población no debe permitir que se creen las condiciones para la insatisfacción y llamó a reducir el consumo de electricidad y energía.

“Necesitamos controlar el consumo; en casa, en lugar de tener diez luces encendidas, deberían estar encendidas dos. ¿Cuál es el problema con eso?”, sostuvo.

En las últimas semanas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán en caso de que la República Islámica no firme un acuerdo con Washington.

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Sin embargo, hasta ahora Trump se ha vuelto atrás en tres ocasiones, la última de ellas al prorrogar el miércoles el alto el fuego de dos semanas acordado el 8 de abril para dar oportunidad a lograr un acuerdo mediante las negociaciones.

Irán lleva varios años enfrentando problemas energéticos que se han traducido en cortes generalizados de electricidad, especialmente en verano, ante un déficit diario de 20.000 megavatios, pese a las vastas reservas de petróleo y gas con las que cuenta el país.

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Redacción web
Agencia EFE

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