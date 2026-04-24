Soldado estadounidense queda en libertad bajo fianza tras apuesta sobre Maduro

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Un militar estadounidense señalado por presuntamente lucrarse con información confidencial recuperó su libertad bajo fianza este viernes 24 de abril, tras comparecer ante un tribunal en Carolina del Norte.

De acuerdo con la acusación, el militar habría utilizado datos reservados sobre una operación para apostar en línea y obtener ganancias personales. El caso será trasladado a Nueva York, donde deberá presentarse el próximo martes para enfrentar cargos formales.

Los fiscales sostienen que Van Dyke participó en la planificación de una misión militar relacionada con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero. Aprovechando ese conocimiento, habría realizado apuestas en una plataforma digital sobre el diseño del operativo.