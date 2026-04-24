Soldado estadounidense queda en libertad bajo fianza tras apuesta sobre Maduro

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Un militar estadounidense señalado por presuntamente lucrarse con información confidencial recuperó su libertad bajo fianza este viernes 24 de abril, tras comparecer ante un tribunal en Carolina del Norte.
De acuerdo con la acusación, el militar habría utilizado datos reservados sobre una operación para apostar en línea y obtener ganancias personales. El caso será trasladado a Nueva York, donde deberá presentarse el próximo martes para enfrentar cargos formales.
Los fiscales sostienen que Van Dyke participó en la planificación de una misión militar relacionada con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero. Aprovechando ese conocimiento, habría realizado apuestas en una plataforma digital sobre el diseño del operativo.
Según las investigaciones, el soldado invirtió alrededor de 32 mil dólares en varias jugadas realizadas entre finales de diciembre y principios de enero. Tras concretarse la detención de Maduro, las apuestas se cerraron a su favor, generándole ganancias superiores a los 400 mil dólares.
El movimiento de dinero llamó la atención de las autoridades casi de inmediato, debido a lo inusual de las apuestas y su relación directa con una operación clasificada. Posteriormente, se determinará que el acusado habría transferido el dinero a cuentas vinculadas con criptomonedas y otros servicios financieros.
El militar enfrenta cinco cargos, entre ellos fraude y uso indebido de información gubernamental. Las autoridades han subrayado que quienes tienen acceso a datos sensibles están obligados a protegerlos y no a utilizarlos para beneficio propio.