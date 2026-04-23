EE UU acusa a soldado de usar información clasificada sobre captura de Maduro para apostar

Nueva York, Estados Unidos.-El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a un soldado de usar información clasificada sobre la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer apuestas con las que ganó unos 400.000 dólares.

El soldado, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, y usó la información para lucrarse en Polymarket, uno de los principales mercados de predicciones, según un comunicado.

Van Dyke, que estaba estacionado en una base militar en Carolina del Norte, hizo 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero de 2026 y "dio los pasos para ocultar su identidad como el 'trader' en los mercados relacionados con Maduro y Venezuela", agrega la nota.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, que encabeza el caso, destacó que las acciones del soldado fueron "claramente tráfico de información privilegiada (insider trading)" y advirtió de que los mercados de predicciones no son un "refugio" para esa lacra.