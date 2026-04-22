  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU

Investigan posibles vínculos entre los casos de 11 científicos y personal de laboratorios de tecnología nuclear o espacial desaparecidos en los últimos años

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 14:15
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
1 de 10

El FBI confirmó que investiga posibles vínculos entre los casos de 11 científicos y personal de laboratorios de tecnología nuclear o espacial desaparecidos o fallecidos en los últimos años, que han generado atención en la opinión pública estadounidense e incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto: Agencia EFE/ cortesía
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
2 de 10

En un comunicado, el FBI dijo que encabeza "la iniciativa para buscar conexiones" entre los casos. El Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y las policías estatales y locales estarían ayudando a la pesquisa, según información citada por CBS.

 Foto: Agencia EFE
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
3 de 10

Aunque no existen conexiones evidentes entre los casos, en las redes sociales se ha ido tejiendo una serie de suposiciones sobre una supuesta conspiración que incluso ha llegado a la Casa Blanca.
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
4 de 10

"Es un asunto bastante serio (...) ojalá sea una coincidencia, o como quieran llamarlo", dijo Trump a los periodistas el pasado jueves, tras ser preguntado sobre el tema, advirtiendo que se sabrá más en los próximos días.

 Foto: Cortesía
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
5 de 10

Cuatro de los casos están vinculados al condado de Los Ángeles. Las autoridades investigan si existe conexión entre las circunstancias de la muerte o desaparición de Carl Grillmair, un astrofísico en el Centro de Procesamiento y Análisis de Infrarrojos (IPAC) de Caltech.

 Foto: Cortesía
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
6 de 10

Además, los tres expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA: Michael David Hicks, Frank Maiwald y Mónica Jacinto Reza.

 Foto: Cortesía
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
7 de 10

Grillmair falleció en febrero pasado a los 67 años, mientras que Hicks y Maiwald murieron en 2023 y 2024, respectivamente. Por su parte, Jacinto Reza desapareció en junio del año pasado cuando hacía senderismo con un amigo en el Bosque Nacional Los Ángeles.

 Foto: Cortesía
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
8 de 10

A estos casos se suma el del mayor general retirado William Neil McCasland, de 68 años, quien fue visto por última vez a finales de febrero en su domicilio de Albuquerque, Nuevo México, y se encuentra desaparecido.

 Foto: Cortesía
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
9 de 10

McCasland encabezó algunas de las investigaciones aeroespaciales más avanzadas del Pentágono, y dirigió el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, según datos citados por FOX.

 Foto: Cortesía
FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU
10 de 10

Hay otros casos, como el deceso de Amy Eskridge en junio de 2022 en Alabama por una herida de bala autoinfligida y la muerte del científico portugués Nuno Loureiro asesinado a tiros en su residencia en Massachusetts. La lista de casos la completan las desapariciones de los expertos Melissa Casias, Anthony Chávez, y Steven García.

Foto: Cortesía
Cargar más fotos