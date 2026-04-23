Inicia megajuicio contra supuestos miembros de la MS-13 en El Salvador

Tecoluca, El Salvador.- La Fiscalía General de la República de El Salvador, informó que un amplio grupo de presuntos integrantes de estructuras criminales enfrenta un juicio masivo, entre ellos varios fundadores y cabecillas de dichas organizaciones. Según el ente acusador, a los imputados se les responsabiliza de múltiples delitos, entre ellos haber ordenado el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022, un hecho que marcó un punto de quietud en la estrategia de seguridad del país. EL presidente Nayib Bukele declaró una ofensiva directa contra las pandillas y solicitó a la Asamblea Legislativa la implementación de un régimen de excepción, el mismo que continúa vigente después de cuatro años y que ha derivado en más de 91,000 capturas, de acuerdo con cifras oficiales.

Bajo este estado, las autoridades han ampliado sus facultades para detener a sospechosos de vínculos con estructuras criminales, al tiempo que se han suspendido ciertas garantías constitucionales. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado esta medida, señalando posibles detenciones arbitrarias y sin orden judicial. Mientras los defensores de la política de mano dura sostienen que ha contribuido a reducir la criminalidad y mejorar la seguridad, especialistas de la Organización de las Naciones Unidas han advertido que no se deben vulnerar principios fundamentales como el derecho a un juicio justo bajo el argumento de la seguridad pública. En este contexto, la Fiscalía difundió un video en el que, sin revelar su identidad, un fiscal detalló que a los acusados se les atribuyen alrededor de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo más de 29,000 homicidios, feminicidios y desapariciones.