Más de 1,400 jóvenes y adultos buscan retomar sus estudios con pruebas de validación

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1,400 jóvenes se sometieron a las pruebas de Reconocimiento, Validación y Acreditación (RVA), realizadas por la Secretaría de Educación (Seduc) con el propósito de brindar nuevas oportunidades educativas a personas que se encuentran fuera del sistema formal. La prueba busca reconocer y certificar los conocimientos adquiridos por jóvenes y adultos a lo largo de su vida mediante experiencias laborales, sociales y personales. Mediante validación de las competencias en lectura, escritura y lógica matemática para continuar su trayectoria educativa en las distintas modalidades de educación media que ofrece el sistema escolar hondureño.

La prueba que se aplicó en los 18 departamentos del país, participaron 1,475 jóvenes, quiénes contarán con la oportunidad de recibir su certificado de formación y superación. Los participantes fueron jóvenes mayores de 17 años que, por diferentes situaciones, no pudieron culminar su educación básica, señaló la directora de Currículo y Evaluación de la Seduc, Mirian Ochoa. Los jóvenes además estuvieron fuera del sistema educativo por al menos un año, indicaron las autoridades. La funcionaria señaló que con la estrategia se les está dando la oportunidad para que puedan continuar sus estudios en el nivel de educación media y obtener un bachillerato que les permita insertarse en el campo laboral o continuar con estudios universitarios.