EL HERALDO cierra la Semana del Idioma 2026 con la premiación del Concurso de Cuentos Cortos

Tegucigalpa, Honduras.- El cuento "Suegras y serpientes", de Esther Montiel Rodríguez, resultó galardonado este viernes con el Premio Único de la categoría de adultos del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos "Rafael Heliodoro Valle", en su XV edición, organizado por EL HERALDO con el patrocinio de Colección Erandique. La premiación se realizó en el Paraninfo Ramón Oquelí de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en el cierre de la Semana del Idioma Español. La obra fue distinguida por "explorar, con maestría, las tensiones familiares desde un punto de vista sobrenatural, costumbrista y, sobre todo, humorístico", según el acta del jurado calificador, conformado por Hernán Antonio Bermúdez, José Benito Martínez y Kalton Harold Brühl. Montiel, diseñadora de profesión, llegó al concurso literario tras participar en un taller de escritura creativa por parte de la Editorial Cimientos de la UPNFM. En la ceremonia señaló que los libros han sido siempre parte de su vida y que el premio la alienta "a seguir intentándolo, a confiar en mi voz y a no dejar de soñar". El Premio Único de la categoría de adultos comprende 15,000 lempiras, medalla, pergamino de reconocimiento y un paquete de libros de Colección Erandique.

Las menciones honoríficas de la categoría de adultos recayeron en Andrea Castillo, por su cuento "Secuestro", y en Zaky Maher Kafati, por "Charamuscas de amor".

Sobre el primero, el jurado destacó que "crea una atmósfera tensa y opresiva para desembocar en un final inesperado". Del segundo, señaló que "describe una vida desde la timidez del primer amor hasta el vacío absoluto que dejan las ausencias en la vejez". Cada uno recibió 5,000 lempiras, pergamino y un dote de libros. Glenda Estrada, jefa de Redacción de EL HERALDO, enmarcó la ceremonia dentro de un compromiso que el diario ha sostenido por 15 ediciones. "Hoy celebramos el legado de Rafael Heliodoro Valle, una figura trascendental en la literatura hondureña, cuentista, narrador, periodista, investigador y biógrafo, el gran pensador de América, cuya obra permanece como memoria histórica y debería ser objeto de estudio en los centros educativos del país".

Apartado infantil

El Premio Único de la categoría infantil fue para Elías Gabriel Salinas Betancourt, originario de San Pedro Sula, por su cuento "La criatura". El jurado destacó "la originalidad de las ideas, la ambientación muy bien lograda, la creación de una tensión narrativa, el buen desenlace, el uso acertado de los elementos fantásticos y un lenguaje acorde con su etapa formativa, todo lo cual denota autenticidad y frescura narrativa". El premio comprende 10,000 lempiras en efectivo, medalla, pergamino y libros de Colección Erandique.

Las menciones honoríficas de la categoría infantil fueron para Britany Canales Fúnez, con "Pingüinos unidos jamás serán vencidos", y Staci Padilla Martínez, con "La chica de los sueños".

El jurado valoró en ambas "la habilidad de contar una historia auténtica con un lenguaje propio de su edad, que demuestra su creatividad literaria y, lo más importante, su propia voz narrativa". Cada una recibió 5,000 lempiras, pergamino y libros. El jurado de esta categoría estuvo conformado por Delia Fajardo, Soledad Altamirano y Josué Álvarez. En esta edición el certamen recibió 387 cuentos, una cifra queBartolomé Chinchilla, Vicerrector de Vida Estudiantil de la UPNFM, interpretó como una señal alentadora. "La recepción de 387 cuentos provenientes desde distintas ciudades del país constituye un testimonio del rigor creativo de nuestra sociedad, de la riqueza del pensamiento narrativo y de la sensibilidad estética que habita en nuestras juventudes y comunidades".

Los seis cuentos, próximamente publicados