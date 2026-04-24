"La chica de los sueños", de Staci Anahi Padilla

Tegucigalpa, Honduras.- En un pueblo pequeño, donde las noches eran oscuras y las estrellas brillaban como diamantes, había una joven llamada Lía. Ella tenía un don especial, podía entrar en los sueños de los demás.

Un día un anciano del pueblo le pidió ayuda. Su nieto, un joven llamado Ángel, estaba atrapado en un sueño del que no podía despertar. Lía, con su don, se adentró en el sueño de Ángel, y descubrió que estaba perdido en un laberinto de sus propios miedos.

Lía siguió a través del laberinto, enfrentando sombras y criaturas que representaban los miedos más profundos de Ángel. Pero Lía no se rindió y con cada paso el laberinto comenzó a cambiar.

Las paredes se convirtieron en caminos, y las sombras se transformaron en luces. Finalmente, llegaron a un espejo que reflejaba la imagen de Ángel. Lía se dio cuenta que el espejo era la única clave para escapar del laberinto. Le dijo a Ángel que mirara su reflejo y se enfrentara a sus miedos.

Ángel respiró profundamente y, con un grito, se lanzó hacia el espejo. El espejo se rompió, y Ángel despertó en su cama, con Lía a su lado.

El anciano se alegró de ver a su nieto despierto, y le agradeció a Lía por su ayuda. A partir de ese día, Lía se convirtió en la guardiana de los sueños del pueblo, ayudando a aquellos que estaban atrapados en sus laberintos.

Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a llamar a Lía “la chica de los sueños”, y su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza y liberación.

Y aunque los sueños seguían siendo un misterio, Lía estaba allí para guiar a aquellos que se perdían en ellos, con una sonrisa y un corazón lleno de luz.