Ganadores del Concurso de Cuentos Cortos de El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El jurado ha decidido, el XV Concurso de Cuentos Cortos Inéditos “Rafael Heliodoro Valle” de El Heraldo, ya tiene ganadores. Con una recepción de 387 cuentos en las categorías de adultos e infantil, el jurado ha emitido el dictamen para premiar seis cuentos, tres en cada apartado.





Categoría de adultos

Es así que el jurado de la categoría de adultos, integrado por el crítico literario Hernán Antonio Bermúdez, el escritor Kalton Harold Brühl y el Jefe del Departamento de Letras y profesor de Lengua y Literatura de la UPNFM, José Benito Martínez, decidieron, por unanimidad, que los ganadores en esta categoría sean: - Premio único: “Suegras y serpientes”, presentado bajo el seudónimo de Techi, una vez abierta la plica, la autoría corresponde a Esther Eunice Montiel Rodríguez. El acta del jurado indica que otorga el premio a esta obra “ya que explora, con maestría, las tensiones familiares desde un punto de vista sobrenatural, costumbrista y, sobre todo, humorístico”. - Menciones de honor: “Secuestro”, de Andrea Castillo, “ya que crea una atmósfera tensa y opresiva para desembocar en un final inesperado”; y “Charamuscas de amor”, de Zaky Maher Kafati Castro, “por describir una vida desde la timidez del primer amor hasta el vacío absoluto que dejan las ausencias en la vejez”.

Categoría infantil

En la categoría infantil, el jurado estuvo integrado por la profesora de Literatura y doctora en didáctica de la lengua de la UPNFM, Delia Fajardo; y los docentes y escritores Soledad Altamirano (UPNFM) y Josué Álvarez (UNAH), quienes decidieron “otorgar el Premio único en la categoría infantil al cuento titulado ´La criatura´, firmado con el seudónimo Elpato. De este relato se destaca la originalidad de las ideas, la ambientación muy bien lograda, la creación de una tensión narrativa, el buen desenlace, el uso acertado de los elementos fantásticos y un lenguaje acorde con su etapa formativa, todo lo cual denota autenticidad y frescura narrativa”. Una vez abierta la plica, el cuento es autoría de Elías Gabriel Salinas Betancourt, de 11 años de edad. Las menciones de honor recayeron en “Pingüinos unidos jamás serán vencidos”, de Britany Juliet Canales Fúnez (11 años), y “La chica de los sueños”, de Staci Anahi Padilla Martínez (15 años), el jurado indicó que “de estos relatos se puede destacar la habilidad de contar una historia auténtica con un lenguaje propio de su edad, que demuestra su creatividad literaria y, lo más importante, su propia voz narrativa”.

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