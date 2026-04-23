Ray Loriga: "Quien no lee, deja que otros le lean"

Tegucigalpa, Honduras.- Ray Loriga empezó con el hábito de la lectura porque no era bueno jugando fútbol. Cuando llovía y no podía salir a jugar, agarraba un libro, contó. Y cuando le quedó claro que el talento con el balón no iba a llegar, los libros ocuparon ese tiempo y se convirtieron en pasión. Hoy, con 60 años, visita Honduras en el marco de la Feria del Libro del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) y como docente inicial del Diplomado Internacional en Escritura Creativa, promovido por el mismo espacio de cooperación. Su visita coincide con el Día Internacional del Libro y el Día del Idioma Español, efemérides que, como cada año, concentraron una agenda cultural de varios días en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

En entrevista con EL HERALDO, el autor de 22 idiomas —sus obras se han traducido en esa cantidad de lenguas— rebatió con datos el argumento de que el libro impreso tiene los días contados. En España, explicó, el libro digital llegó a proyectarse con un crecimiento que lo haría dominante en el mercado, pero la realidad fue otra: de un volumen del 20% planeado, cayó a cerca del 7% frente al papel. “El libro impreso juega en otra liga”, dijo, con la convicción de alguien que ha pensado mucho en esta tendencia.

Pero más allá de las cifras, lo que inquieta a Loriga es lo que ocurre cuando una sociedad afloja el hábito de leer con profundidad. “Quien no lee, deja que otros le lean (...) Cuando leemos creamos herramientas críticas y de juicio y podemos decidir por nosotros mismos”, aseveró. Para él, entonces, la lectura es ante todo una forma de autodefensa.



Con cuatro décadas publicando libros y escribiendo guiones —colaboró con Pedro Almodóvar y Carlos Saura, entre otros directores—, el ganador del Premio Alfaguara 2017 por su obra “Rendición” mantiene intacta esa relación con la escritura, que empezó siendo un niño que miraba las librerías desde afuera, soñando con que un día su libro estaría en una de esas estanterías. “Era como un niño pegado a una tienda de caramelos”, recordó. El éxito posterior superó aquella imagen con creces, aunque él lo asimila con una humildad que no parece impostada.

Su paso por Honduras, aunque breve, lo está dejando gratamente sorprendido. “Más allá de la orografía y vegetación, que es una maravilla, el nivel de lectura de la gente, su nivel de preparación, de inteligencia y las ganas, voluntad y fuerza de tirar para adelante es lo que más me está impresionando”, confesó. El sábado 25 y el domingo 26 de abril, Loriga impartirá el Módulo I del diplomado del CCET, un espacio donde, según anticipó, lo esencial no será el monólogo del maestro sino escuchar a los escritores hondureños que participan, conocer sus voces, sus lecturas y el camino que cada uno está transitando.

Porque en la escritura, dijo, “cuanto más amplia sea la caja de herramientas, mejor”.

La UPNFM recibe al autor entre libros y preguntas

El autor encabezó ayer la conferencia “La lectura como forma de entender el mundo” en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), primer encuentro del autor con esa casa de estudios. El evento reunió a estudiantes, docentes y autoridades universitarias, así como a figuras destacadas del ámbito cultural, y fue parte de la agenda de actividades promovidas por la UPNFM con motivo de la Semana del Idioma Español.

Al cierre de la conferencia, el jefe del Departamento de Letras, José Benito Martínez, entregó a Loriga un pin dorado en reconocimiento a su condición de invitado de honor de la institución.

