La Universidad Pedagógica Nacional celebró la fraternidad del español

Tegucigalpa, Honduras.- “El idioma no solo construye conocimiento, también construye convivencia en una época marcada por tensiones sociales, polarización política y desafíos globales complejos. El lenguaje se convierte en una herramienta ética, es a través de la palabra que dialogamos, que resolvemos conflictos, que edificamos consensos”, expresó la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Lexy Medina. Estas palabras fueron parte del discurso de apertura de la celebración del Día del Idioma Español, donde se recordó no solo el posicionamiento de nuestra lengua en el mundo —con más de 600 millones de hablantes—, sino también la importancia de la lengua para generar unión entre el mundo hispanohablante.

La jornada fue propicia también para resaltar que la escritura, la lectura y la literatura forman un conjunto ineludible en el acto de comunicar, que sostiene las bases del desarrollo, expansión y prestigio de nuestro idioma. “Desde Cervantes hasta García Márquez, desde Borges hasta Neruda, desde Juan Rulfo hasta José Donoso, desde Gabriela Mistral hasta Mario Benedetti, desde Rubén Darío hasta José Martí, desde Miguel Ángel Asturias hasta Juan Ramón Molina y Roberto Sosa... El idioma ha sido laboratorio de ideas, espejo de sociedades y horizonte de posibilidades humanas”, resaltó Medina. Por otra parte, la Jefa de Redacción de EL HERALDO, Glenda Estrada, recordó también en su discurso, al cierre del acto, la responsabilidad que también tenemos los periodistas ante el idioma, herramienta de nuestro quehacer informativo: “Es deber ineludible de los medios de comunicación acompañar a la Academia en su cuidado y preservación”, dijo.





Reconocimientos

Durante la ceremonia, también se entregaron los reconocimientos del Premio a las Buenas Prácticas para el Desarrollo de la Competencia Comunicativa 2026, que este año recayeron en las docentes Elsa González, del CIIE de la UPNFM en el apartado de Educación Básica, y Ana Reyes, del Intae de San Pedro Sula en el apartado de Educación Media. Ambas destacaron por poner en práctica estrategias en el aula de clases para despertar en sus alumnos el interés en la lectura, como un hábito transformador. “Más que una iniciativa pedagógica, esta propuesta se ha consolidado como una experiencia profundamente transformadora, tanto para los estudiantes como para mí. La lectura, como bien sabemos, trasciende la adquisición de conocimientos, es un puente que nos permite construir recuerdos, despertar emociones y generar experiencias significativas que marcan nuestra vida”, dijo González en su discurso de agradecimiento. Reyes, por su parte, recordó el sentido de ser de un docente: “Ser docente hoy, no es solo enseñar contenido, se trata de algo más, de resistir al cambio. Por eso hoy recibo este pergamino con mucho honor, pero también con un gran compromiso personal. Aquel compromiso que me hace sentir partícipe de todos los que se están formando hoy como maestros y de hacerles saber que un maestro trata de creer en alguien lo suficientemente como para no rendirse antes que él”. El jurado que las seleccionó entre un grupo de participantes a nivel nacional, estuvo conformado por académicos de Honduras y España.





“Riqueza y diversidad en el español de América”