Día del Libro y del Idioma Español

El 23 de abril se considera una de las fechas más importantes del calendario cultural mundial, ya que coinciden varias celebraciones dedicadas a las letras y la identidad. Es así que hoy conmemoramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para fomentar la lectura y proteger la propiedad intelectual.

Asimismo, celebramos el Día del Idioma Español en honor al aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote de la Mancha, una de las obras cumbres de nuestra lengua y de la literatura universal.´En el contexto actual, marcado por la inteligencia artificial y la cultura del “copiar y pegar”, estas fechas nos convocan a un debate urgente sobre la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor, los cuales se enfrentan hoy a una avalancha de desafíos y usurpaciones. Si bien es cierto que los avances tecnológicos han facilitado y masificado el acceso al conocimiento, también lo es que plantean retos críticos para nuestra lengua, como la fragmentación y el empobrecimiento del vocabulario frente a la inmediatez de los emoticonos, los memes, los reels y otros tecnicismos populares en las comunicaciones.

El español es parte de nuestro ADN; mantenerlo sano y robusto es una tarea que recae en maestros, escritores, periodistas y en cada persona que apueste por la lectura, la buena ortografía y la excelencia en el decir.

Papel relevante será el de la academia propiciando el hábito de la lectura y el rigor en la escritura desde la formación básica hasta la superior. Saber expresarse -tanto de manera verbal como escrita- permite la consolidación y riqueza de nuestro léxico, logrando que nos manifestemos de forma clara y precisa.