Literatura, teatro, lecturas y conferencia para celebrar nuestro idioma español

Tegucigalpa, Honduras.- La conmemoración del idioma que 500 millones de personas alrededor del mundo tenemos como lengua materna y 100 millones como segunda lengua, continúa como una fiesta en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). Los diferentes centros donde la casa de estudios tiene presencia en Honduras, se han sumado a la celebración del Día del Idioma Español, con diversas actividades a lo largo de lo que se ha denominado Semana del Idioma Español.

Actividades del miércoles

El Centro Universitario Regional de La Ceiba (CURCEI) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), hoy realizó la olimpiada de la lengua española, donde los temas fueron la lengua, la literatura y el 70 aniversario de la UPNFM. Mientras que el CUR-Nacaome, hoy a las 6:00 PM tendrá una "Noche de comedias teatrales", en el edificio de arte y deporte. En el campus central en Tegucigalpa, hoy se realiza la Expopausa, con una exposición literaria de obras infantiles y juveniles, manga y novela gráfica, en la Biblioteca de la UPNFM. A las 2:00 de la tarde, en la Librería Morazania, la poeta Perla Rivera realizará una masterclass de poesía.

Jueves 23, Día del Idioma Español

El Día del Idioma es el 23 de abril, y en conmemoración de tan importante fecha cultural, la UPNFM tiene programado, como acto de apertura de las actividades del día, la Entrega del Premio a las Buenas Prácticas para el Desarrollo de la Competencia Comunicativa 2026, posteriormente, un conversatorio sobre la "Riqueza y diversidad en el español de América", con representantes de embajadas hispanoamericanas acreditadas en Honduras. El escenario de esta jornada será la Sala Eliseo Pérez Cadalso, a las 10:00 AM. Por la tarde, a la 1:00 PM, se realizará en la Librería Morazania, la conferencia "La lectura como forma de entender el mundo", con el escritor español Ray Loriga, Premio Alfaguara de Novela 2017. A las 2:00 de la tarde, en la Plaza Neruda, se llevará a cabo el Festival de la Lengua y la Literatura, con muestra literaria de cuento y poesía, recitales poéticos, música y canto, presentaciones teatrales, ambientación sobre obras de la literatura universal, demostración de estrategias didácticas, exposición de venta de libros y artículos promocionales. Mientras que el CRU-Juticalpa, realizará en la Casa de la Cultura de esa ciudad, la conferencia "Cervantes y don Quijote, un legado universal de la literatura", a cargo de la magister Emma Matute, a las 4:00 de la tarde. En el CRU-Danlí, en el Gimnasio Roberto Suazo Córdova, a las 9:00 de la mañana tendrá lugar Letras en escena: Recorrido literario en homenaje al maestro David Alexi Paz. En el CIIE-Tegucigalpa, a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio Zoila Rápalo, estudiantes participarán en la conferencia "Retos de la creación humana frente a la generación por IA ¿De quién es la autoría?

Cierre de la Semana del Idioma