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Con Cine-Foro sobre Lengua y Literatura inicia Semana del Idioma Español

La UPNFM inicia actividades en el marco del Día del Idioma Español con una jornada de cine que incluyó una selección de cortos ganadores del Festival de Cortometrajes de EL HERALDO

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 09:41
Con Cine-Foro sobre Lengua y Literatura inicia Semana del Idioma Español

El Cine-Foro sobre Lengua y Literatura que organizó la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, incluyó una selección de cortos del Festival de Cortometrajes de EL HERALDO.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con la proyección de piezas premiadas en el Festival de Cortometrajes de EL HERALDO, se realizó un Cine-Foro sobre Lengua y Literatura, que marca el inicio de la Semana del Idioma Español en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

La jornada académica y cultural, organizada por el Departamento de Letras de la UPNFM y en colaboración con diario EL HERALDO, tuvo lugar en el Auditorio Universitario del Campus Central.

Ganadores del Concurso de Cuentos Cortos de El Heraldo

Durante la actividad, el jefe del Departamento de Letras de la UPNFM, José Benito Martínez, destacó la relevancia de estas plataformas para la formación integral de los futuros docentes.

El docente indicó que este tipo de encuentros no solo enriquecen el acervo cultural de los participantes, sino que también consolidan el compromiso institucional de salvaguardar el patrimonio lingüístico del país.

El jefe del Departamento de Letras de la UPNFM, José Benito Martínez, destacó el compromiso institucional de preservar el patrimonio lingüístico.

El jefe del Departamento de Letras de la UPNFM, José Benito Martínez, destacó el compromiso institucional de preservar el patrimonio lingüístico.

 (Foto: Cortesía)

​Los estudiantes asistentes solo disfrutaron de la exhibición de las piezas cinematográficas, sino que participaron activamente en un espacio de reflexión y análisis crítico sobre la convergencia entre el lenguaje cinematográfico y la tradición literaria.

Según las autoridades universitarias, este tipo de iniciativas busca incentivar a los jóvenes universitarios a explorar nuevas formas de expresión que resalten la riqueza del idioma español.

La migración y el español marcan el inicio de la Semana del Idioma

Semana de actividades

La Semana del Idioma que tendrá su punto cúspide este jueves 23 de abril Día del Idioma Español y Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, con la entrega del Premio a las buenas prácticas para el desarrollo de la Competencia Comunicativa 2026.

Además, el Conversatorio: Riqueza y diversidad en el español de América, con representantes de embajadas hispanoamericanas acreditadas en Honduras.

Los estudiantes disfrutaron de una jornada de cine en la que pudieron conversar sobre la convergencia entre el lenguaje cinematográfico y la tradición literaria.

Los estudiantes disfrutaron de una jornada de cine en la que pudieron conversar sobre la convergencia entre el lenguaje cinematográfico y la tradición literaria.

 (Foto: Cortesía)

​La programación incluye máster clases de poesía, exposiciones literarias, un festival de lengua y literatura y la Conferencia: La lectura como forma de entender el mundo, dictada por el escritor español Ray Loriga.

También, el lanzamiento del Concurso Literario Estudiantil UPNFM 2026, en las categorías de poesía, cuento y ensayo; el lanzamiento de la campaña de fomento a la lectura y una serie de actividades que se extienden a los diferentes centros regionales universitarios.

Y el cierre de esta semana en el campus central es la premiación de la décimo quinta edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle de EL HERALDO.

El Cine-Foro de Lengua y Literatura marcó el inicio de la Semana del Idioma Español en la UPNFM.

El Cine-Foro de Lengua y Literatura marcó el inicio de la Semana del Idioma Español en la UPNFM.

 (Foto: Cortesía)


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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