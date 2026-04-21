Con Cine-Foro sobre Lengua y Literatura inicia Semana del Idioma Español

Tegucigalpa, Honduras.- Con la proyección de piezas premiadas en el Festival de Cortometrajes de EL HERALDO, se realizó un Cine-Foro sobre Lengua y Literatura, que marca el inicio de la Semana del Idioma Español en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). La jornada académica y cultural, organizada por el Departamento de Letras de la UPNFM y en colaboración con diario EL HERALDO, tuvo lugar en el Auditorio Universitario del Campus Central.

Durante la actividad, el jefe del Departamento de Letras de la UPNFM, José Benito Martínez, destacó la relevancia de estas plataformas para la formación integral de los futuros docentes.

El docente indicó que este tipo de encuentros no solo enriquecen el acervo cultural de los participantes, sino que también consolidan el compromiso institucional de salvaguardar el patrimonio lingüístico del país.



​Los estudiantes asistentes solo disfrutaron de la exhibición de las piezas cinematográficas, sino que participaron activamente en un espacio de reflexión y análisis crítico sobre la convergencia entre el lenguaje cinematográfico y la tradición literaria. Según las autoridades universitarias, este tipo de iniciativas busca incentivar a los jóvenes universitarios a explorar nuevas formas de expresión que resalten la riqueza del idioma español.

Semana de actividades

La Semana del Idioma que tendrá su punto cúspide este jueves 23 de abril Día del Idioma Español y Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, con la entrega del Premio a las buenas prácticas para el desarrollo de la Competencia Comunicativa 2026. Además, el Conversatorio: Riqueza y diversidad en el español de América, con representantes de embajadas hispanoamericanas acreditadas en Honduras.

​La programación incluye máster clases de poesía, exposiciones literarias, un festival de lengua y literatura y la Conferencia: La lectura como forma de entender el mundo, dictada por el escritor español Ray Loriga. También, el lanzamiento del Concurso Literario Estudiantil UPNFM 2026, en las categorías de poesía, cuento y ensayo; el lanzamiento de la campaña de fomento a la lectura y una serie de actividades que se extienden a los diferentes centros regionales universitarios. Y el cierre de esta semana en el campus central es la premiación de la décimo quinta edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle de EL HERALDO.