Pezeshkian advierte a EE.UU.: “Los iraníes no se someten a la fuerza”

“Persiste la profunda desconfianza histórica de Irán hacia la actuación del Gobierno estadounidense, mientras que las señales poco constructivas y contradictorias de los responsables estadounidenses transmiten un mensaje amargo: buscan la rendición de Irán”, dijo en X el mandatario.

Teherán, Irán.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian , afirmó este lunes que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que “los iraníes no se someten a la fuerza”, después de que militares estadounidenses capturasen un buque iraní y con la próxima ronda de negociaciones aún en el aire.

“Los iraníes no se someten a la fuerza”, aseguró.

El mensaje de Pezeshkian se produce en medio de la incertidumbre acerca de la celebración de una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad en los próximos días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó hoy que su vicepresidente JD Vance viaja a Islamabad para participar en esa negociación, pero posteriormente fuentes estadounidenses aseguraron que aún no había partido y Teherán tampoco ha confirmado su participación.

La República Islámica ha condicionado el diálogo al levantamiento del bloque a los puertos u buques iraníes en el estrecho de Ormuz, algo que parece lejano después de que la víspera Estados Unidos capturase un buque iraní.

Trump advirtió de que si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira este miércoles.

En dos días expira el alto el fuego temporal que acordaron Estados Unidos e Irán a principios de abril.