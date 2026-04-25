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Caso de Jeffrey MacDonald, "chef del año”, acusado de golpear a su esposa hasta matarla

Autoridades indicaron que MacDonald confesó haber golpeado a su esposa hasta causarle la muerte; durante su comparecencia cambió la versión y se declaró no culpable

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 14:04
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El chef Jeffrey MacDonald fue acusado del asesinato de su esposa dentro de un hotel ubicado en un campus universitario de Massachusetts, Estados Unidos, en un caso que ha causado conmoción por la brutalidad del hecho. Aquí los detalles del crimen:

Foto: Redes sociales
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Jeffrey MacDonald, de 36 años, fue acusado del asesinato de su esposa Emma MacDonald, de 31, en un hecho ocurrido dentro de un hotel ubicado en el campus de la Universidad de Massachusetts Amherst, en Estados Unidos.

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De acuerdo con las autoridades, el crimen se registró la noche del miércoles -22 de abril- en el Hotel UMass, luego de que agentes respondieran a un llamado de emergencia.

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Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la mujer sin vida en la habitación donde se hospedaba junto a su esposo, con evidentes signos de violencia.

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Las primeras investigaciones apuntan a que MacDonald habría golpeado a su esposa con manos, pies y otros objetos hasta causarle la muerte, versión que él mismo admitió inicialmente.

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Jeffrey MacDonald fue detenido en el lugar y posteriormente acusado formalmente por el asesinato de su esposa.

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Tras su detención, durante su comparecencia ante el tribunal, MacDonald cambió su versión inicial y se declaró no culpable de los cargos en su contra.

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Según los reportes, al momento de su arresto MacDonald mostró una actitud violenta, lanzando objetos contra los agentes y golpeando a uno de ellos en el rostro.

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Además del cargo por asesinato, enfrenta acusaciones adicionales por agresión a la autoridad previo a su llegada a los tribunales.

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Se conoció que ambos trabajaban en la universidad, él como chef y ella como supervisora de comedores.

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Registros judiciales revelan que en 2024 el ahora acusado habría sido denunciado por presunta agresión física y verbal contra sus hijos.

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El caso ha causado conmoción debido al perfil del imputado, quien recientemente había sido reconocido como “Chef del Año” por la Federación Culinaria Estadounidense. Tras su comparecencia, un juez ordenó su detención sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

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