Exceso de velocidad causó accidente que dejó cuatro policías muertos en Lempira

Tegucigalpa, Honduras.- El exceso de velocidad del bus interurbano fue la causa principal del accidente de tránsito que dejó cuatro policías muertos y al menos ocho más heridos en el departamento de Lempira, según confirmó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). De acuerdo con Darwin Hernández, jefe de investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), el autobús se desplazaba a 84 kilómetros por hora, una velocidad superior a la permitida en la zona donde ocurrió el hecho. “El accidente se origina por la imprudencia del bus, que viajaba a una velocidad no prudente. Adelante de él, un vehículo redujo su velocidad para ingresar a un cruce, lo que provocó que el conductor del autobús no pudiera frenar a tiempo”, explicó Hernández.

Ante la reducción de velocidad del vehículo que iba delante, el conductor del bus intentó evitar la colisión realizando una maniobra evasiva hacia la izquierda. Sin embargo, en ese momento circulaba en sentido contrario una patrulla policial. "En ese momento venía pasando la patrulla, colisiona de forma lateral y eso hace que el conductor de la radiopatrulla pierda el dominio de la misma", detalló el funcionario, al indicar que el vehículo policial salió de la calzada, impactó contra un poste del tendido eléctrico y posteriormente volcó varias veces. Como resultado del impacto, cuatro agentes policiales perdieron la vida en el lugar, mientras que otros ocho resultaron heridos. Hernández informó que dos de los lesionados ya fueron dados de alta, mientras que otros dos permanecen en estado delicado y dos más se encuentran estables y conscientes.