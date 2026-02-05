Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira

Con el rostro marcado por la tristeza y el corazón enlutado, así se despidió la Policía Nacional (PN) este jueves -5 de febrero- de los cuatro agentes que perdieron la vida en el departamento de Lempira tras sufrir un accidente de tránsito.
Compañeros y familiares de los fallecidos observaron entre lágrimas el paso de los vehículos funerarios que trasladaban los cuerpos de quienes en vida sirvieron a la población hondureña.
Decenas de agentes policiales se apostaron a los costados del recorrido para rendir homenaje a sus compañeros caídos, en un acto cargado de solemnidad y respeto.
Posteriormente, en vehículos y motocicletas, los uniformados acompañaron los féretros hasta las zonas donde serán velados.
El trágico accidente ocurrió la tarde del miércoles -4 de febrero-, cuando una patrulla policial, en la que se transportaban más de 10 personas, colisionó con un autobús.
El fuerte impacto dejó como saldo cuatro policías fallecidos y otros siete agentes gravemente heridos.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Licona Cáceres y José Henry Pérez.
De acuerdo con información preliminar, el accidente habría ocurrido por un presunto exceso de velocidad, sumado a que el autobús involucrado circulaba en contravía.
No obstante, las autoridades policiales informaron que las investigaciones continúan en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Mientras tanto, los agentes que resultaron heridos permanecen recibiendo atención médica en el hospital Juan Manuel Gálvez, ubicado también en el departamento de Lempira.
La Policía Nacional (PN) expresó su sentido pésame a los familiares y aseguró que la muerte de los policías representa una pérdida irreparable para la institución.
“La institución policial expresa su más profundo pesar y solidaridad a las familias, amigos y compañeros de los funcionarios fallecidos, honrando su memoria, su servicio y su compromiso con la seguridad del pueblo hondureño”, enfatizó la policía a través de un comunicado.