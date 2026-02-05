  1. Inicio
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira

El luto y el dolor marcaron el último adiós a los cuatro agentes policiales fallecidos en un trágico accidente vial en Lempira. Compañeros y familiares les rindieron homenaje

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 15:02
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
1 de 12

Con el rostro marcado por la tristeza y el corazón enlutado, así se despidió la Policía Nacional (PN) este jueves -5 de febrero- de los cuatro agentes que perdieron la vida en el departamento de Lempira tras sufrir un accidente de tránsito.

 Foto: Héctor Paz || El Heraldo
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
2 de 12

Compañeros y familiares de los fallecidos observaron entre lágrimas el paso de los vehículos funerarios que trasladaban los cuerpos de quienes en vida sirvieron a la población hondureña.

Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
3 de 12

Decenas de agentes policiales se apostaron a los costados del recorrido para rendir homenaje a sus compañeros caídos, en un acto cargado de solemnidad y respeto.

 Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
4 de 12

Posteriormente, en vehículos y motocicletas, los uniformados acompañaron los féretros hasta las zonas donde serán velados.

Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
5 de 12

El trágico accidente ocurrió la tarde del miércoles -4 de febrero-, cuando una patrulla policial, en la que se transportaban más de 10 personas, colisionó con un autobús.

 Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
6 de 12

El fuerte impacto dejó como saldo cuatro policías fallecidos y otros siete agentes gravemente heridos.

 Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
7 de 12

Las víctimas mortales fueron identificadas como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Licona Cáceres y José Henry Pérez.

 Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
8 de 12

De acuerdo con información preliminar, el accidente habría ocurrido por un presunto exceso de velocidad, sumado a que el autobús involucrado circulaba en contravía.

 Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
9 de 12

No obstante, las autoridades policiales informaron que las investigaciones continúan en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

 Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
10 de 12

Mientras tanto, los agentes que resultaron heridos permanecen recibiendo atención médica en el hospital Juan Manuel Gálvez, ubicado también en el departamento de Lempira.

Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
11 de 12

La Policía Nacional (PN) expresó su sentido pésame a los familiares y aseguró que la muerte de los policías representa una pérdida irreparable para la institución.

Foto: Héctor Paz
Con dolor y tristeza: Así despiden a los cuatro policías que murieron en Lempira
12 de 12

“La institución policial expresa su más profundo pesar y solidaridad a las familias, amigos y compañeros de los funcionarios fallecidos, honrando su memoria, su servicio y su compromiso con la seguridad del pueblo hondureño”, enfatizó la policía a través de un comunicado.

Foto: Héctor Paz
