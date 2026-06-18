"Cinco y hasta siete agentes caídos": tragedias que han golpeado a la Policía Nacional en 2026

El 2026 ha sido uno de los años más trágicos para la Policía Nacional de Honduras. En solo tres incidentes ha perdido trágicamente a 16 agentes en la mitad del año. Estos son los casos que enlutan a la institución policial..
Las tragedias policiales en 2026 comenzaron con el accidente del 4 de febrero en la carretera CA-11 (que conecta Gracias, Lempira, con Santa Rosa de Copán), dejando cuatro policías muertos y varios heridos.
La tragedia ocurrió cuando una patrulla policial y un autobús de pasajeros colisionaron de frente en la aldea Río Grande.
El reporte oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que el exceso de velocidad por parte de la unidad de transporte causó el percance. Los policías fueron vistos con vida por última vez comprando en un comercio, poco después se accidentaron.
Los policías que perdieron la vida fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydu Licona Cáceres y José Henry Pérez. Asimismo, resultaron heridos los agentes Elvin Iglesias, Dariel Bautista, Yudid Iglesias, Ever Osmin, Jonathan García, Elmer Yonari y Darlin Josué López.
En Corinto, Omoa, Cortés, el 21 de mayo, cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) fueron emboscados, torturados, tiroteados y calcinados por una estructura criminal.
Las víctimas fueron identificadas como Lesther Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Emerson Josué Canales Fúnez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y el subcomisario Josué Amador Herrera.
En medio de la conmoción que generó, el caso causó relevancia a nivel nacional debido a las circunstancias violentas en las que ocurrió el ataque contra los policías.
La tarde de este miércoles 17 de junio, siete agentes perdieron la vida y al menos diez más resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado en la cuesta de El Rodeo, en Comayagua. La más reciente tragedia que golpea a la Policía Nacional.
Lo que inició como una misión rutinaria para "Servir y Proteger" terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas para la Policía Nacional. Los uniformados se desplazaban en un autobús institucional y avanzaban por la carretera cuando comenzaron a ascender la cuesta de El Rodeo, un tramo conocido por su alta circulación vehicular.
Fue en ese sector donde ocurrió la tragedia. De acuerdo con el informe preliminar brindado por las autoridades, una grúa impactó en el costado izquierdo de la unidad policial, provocando una violenta colisión que dejó escenas de dolor y desesperación entre los ocupantes.
La magnitud del impacto dejó siete agentes fallecidos en el lugar y varios heridos que fueron trasladados hacia distintos centros asistenciales. Algunos de ellos fueron evacuados de urgencia debido a las lesiones sufridas durante el accidente.
Los siete agentes fueron despedidos este jueves con un saludo oficial en un recinto en Danlí para proceder a su cristiana sepultura, en un ambiente cargado de dolor y luto por la forma en que sucedieron los hechos.