Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 15 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de energía para este sábado 15 de agosto en varios sectores de Honduras. Las interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Los cortes están programados en municipios de los departamentos de Santa Bárbara y Lempira, con interrupciones que se extenderán durante varias horas. A continuación, te presentamos el listado de municipios, aldeas y comunidades que permanecerán sin energía eléctrica durante este sábado, así como los horarios establecidos para cada zona.

Municipios de Santa Bárbara 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Bárbara: Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito. El Níspero: Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz. La Arada: El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierbabuena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Cablotál, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante. Nueva Celilac: Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio. San Nicolás: Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Las Flores. Atima: Lempa, San Pedrito, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumidero, Hierbabuena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo, San Bartolo, El Naranjito (Pompoa), Hidrogeneradora Pencaligüe, Oficina UTCD.

Municipios de Lempira y El Níspero, Santa Bárbara de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.