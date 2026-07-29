"Mel" Zelaya defiende a Roosevelt Hernández tras requerimiento fiscal del MP

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel "Mel" Zelaya, salió en defensa de Roosevelt Hernández -exjefe de las FF AA- luego de que el Ministerio Público (MP) emitiera un requerimiento fiscal este miércoles 29 de julio acusando al exjerarca militar por ataques hacia la libertad de expresión y prensa. A pesar de las acusaciones contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto relacionadas con su hostilidad hacia periodistas y medios de comunicación, Zelaya escribió en cuenta de X: "Hoy se anuncia una nueva persecución, esta vez contra un militar que ha dedicado su vida al servicio de su profesión y de la patria".

Según Zelaya Rosales, los señalamientos del MP son porque el "pecado" de Hernández "fue conocer por su propia iniciativa la experiencia del sistema socialista en Venezuela". Con esto, se refiere a la reunión de agosto de 2024 que sostuvieron Hernández y Manuel Zelaya Rosales -exministro de Defensa- con Vladimir Padrino López, exministro de Defensa de Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra en prisión en Estados Unidos acusado por narcoterrorismo. Este encuentro fue cuestionado por distintos sectores de la sociedad hondureña, pues cabe recordar que Padrino López es señalado por la justicia estadounidense de tener vínculos con el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad y corrupción. Zelaya le aseguró a Hernández que "debe estar seguro que en las circunstancias más difíciles siempre contará con mi solidaridad por la entrega que ha demostrado al servicio de nuestra patria". Además, recordó que Hernández tuvo órdenes de capturarlo en el marco del golpe de Estado de 2009 hacia su gobierno.

Sobre la acusación contra Hernández

El requerimiento fiscal surgió de las denuncias interpuestas derivadas de publicaciones difundidas en 2025 y 2026 a través del medio digital de las FF AA. Entre estas publicaciones, figura la portada del 26 de mayo de 2025 con la titulación "Sicarios de la verdad", arremetiendo contra los periodistas Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez Coello y Rodrigo Wong Arévalo. La edición no solo se limitó a la portada, sino que también se dedicaron cinco páginas para descalificar a los profesionales.