"Pepe" Lobo revela que el FBI investiga el asesinato de su hijo

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente hondureño (2010-2014), Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, reveló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha venido investigando el asesinato de su hijo Said Lobo Bonilla, quien fue acribillado el 14 de julio de 2022 en el estacionamiento de un edificio en Tegucigalpa.
En declaraciones a HCH, el exmandatario detalló que agentes lo visitaron para informarle sobre la captura de Gerson Cuadra Soto, integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) conocido como "El Fantasma". Cuadra Soto fue detenido en diciembre de 2025, y presuntamente habría recibido órdenes de Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente hondureño indultado por su homólogo Donald Trump tras ser sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico.
"Aquí en mi casa me visitaron dos agentes del FBI y me dijeron que en Nebraska habían detenido a un miembro de la mara MS-13, que el nombre que tiene ahí es ´El Fantasma´ y que ese ´Fantasma´ había declarado que él había participado en el asesinato de mi hijo y que había sido por orden de Juan Orlando Hernández", declaró.
El exgobernante detalló que Said tuvo una conversación telefónica con su hermano Fabio Lobo, quien fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente participó como testigo en el juicio contra JOH.
"Como él iba a testificar en el juicio de don Juan Orlando, le habían llamado diciéndole que le iban a hacer daño a alguien de su familia si no desistía", citó.
Por otra parte, Lobo dijo que el exfiscal general de la República, Johel Zelaya, iba a mandar una comisión a Nebraska para entrevistar a Cuadra Soto y recopilar sus declaraciones.
Sin embargo, declaró que desconoce si se envió esta misión, ya que en el Ministerio Público (MP) han habido cambios tras la destitución Johel Zelaya, exfiscal general de la República, por medio del juicio político realizado en marzo de este año.
"En Estados Unidos es un caso que está en investigación porque mi hijo era ciudadano americano", agregó. A su vez, aseguró que se apersonará ante Pablo Emilio Reyes, nuevo fiscal general de la República en sustitución de Zelaya.
Hasta la fecha, han sido sentenciadas a prisión cuatro personas por el crimen contra Lobo, en el que fueron masacrados otros tres jóvenes. Los condenados son Ever Ezequiel Espinoza Martínez, Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez, Norma Alicia García y Erick David Macías Rodríguez (este último asesinado en la cárcel).
Por otro lado, también está siendo procesado Roberto Oyuela Matamoros, capturado en marzo de 2025 y a quien se le dictó prisión preventiva.