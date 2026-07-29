"Pepe" Lobo revela que el FBI investiga el asesinato de su hijo

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente hondureño (2010-2014), Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, reveló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ha venido investigando el asesinato de su hijo Said Lobo Bonilla, quien fue acribillado el 14 de julio de 2022 en el estacionamiento de un edificio en Tegucigalpa. En declaraciones a HCH, el exmandatario detalló que agentes lo visitaron para informarle sobre la captura de Gerson Cuadra Soto, integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) conocido como "El Fantasma". Cuadra Soto fue detenido en diciembre de 2025, y presuntamente habría recibido órdenes de Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente hondureño indultado por su homólogo Donald Trump tras ser sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico.

"Aquí en mi casa me visitaron dos agentes del FBI y me dijeron que en Nebraska habían detenido a un miembro de la mara MS-13, que el nombre que tiene ahí es ´El Fantasma´ y que ese ´Fantasma´ había declarado que él había participado en el asesinato de mi hijo y que había sido por orden de Juan Orlando Hernández", declaró. El exgobernante detalló que Said tuvo una conversación telefónica con su hermano Fabio Lobo, quien fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente participó como testigo en el juicio contra JOH. "Como él iba a testificar en el juicio de don Juan Orlando, le habían llamado diciéndole que le iban a hacer daño a alguien de su familia si no desistía", citó.