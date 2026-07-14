Muere empresario Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente "Pepe" Lobo

La Ceiba, Honduras.-El empresario, ingeniero y ganadero hondureño Ramón Lobo Sosa falleció este martes -14 de julio- a los 99 años de edad en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, tras una complicación de salud. Don Ramón, hermano del expresidente Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, permanecía hospitalizado en el Hospital Vicente D'Antoni, en La Ceiba, debido a una situación de salud. En ese centro asistencial se confirmó su deceso. Originario y residente del municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón, Ramón Lobo Sosa fue reconocido por su trayectoria como ingeniero y por su dedicación a la actividad ganadera, desempeñándose durante décadas en esa zona del país.

Ejerció como diputado por el departamento de Colón y su último cargo político fue durante l gobierno del presidente Ricardo Maduro, como parlamentario. Además fue ministro de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secop) durante el gobierno del general Oswaldo López Arellano. Tras confirmarse su fallecimiento, se informó que sus restos mortales serán trasladados a Bonito Oriental, donde familiares, amigos y pobladores le darán el último adiós durante la vela y posteriormente recibirán cristiana sepultura. Hasta el momento, la familia no ha brindado mayores detalles sobre las honras fúnebres ni sobre las causas específicas de su fallecimiento.

Casos de corrupción en los que fue mencionado

Ramón Lobo Sosa fue uno de los señalados en el caso Caja chica del hermano. El caso de corrupción también involucró a Wilfredo Cerrato Durón, quien fungía como Secretario de Estado en Administración y Gestión Financieron Presidencial durante el mandato de Lobo. Las investigaciones señalaban que Cerrato Durón habría librado de la cuenta de Casa Presidencial por lo menos 84 cheques, todos por 100,000 lempiras. El dinero fue justificado como gastos de alimentación y vestuario de la Guardia de Honor Presidencial, pero la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) afirmó que ambos desviaron el dinero en beneficio propio y los señaló de 84 delitos de fraude y 84 de malversación. La fiscalía también les vinculó 41 delitos a cada uno