“Mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver”: Fabio Lobo sigue salpicando a ‘Pepe’

Esta no es la primera vez que Lobo es mencionado en el juicio contra su correligionario, Juan Orlando Hernández, pero sí es la primera en la que su propio hijo lo acusa.

Es por eso que el exmandatario salió al paso de sus declaraciones, asegurando en una conferencia de prensa virtual que todo es mentira.

“Qué puedo esperar, no sé cuál ha sido la transformación en él, porque son casi 10 años que yo no lo he visto ni he hablado con él. No hay ninguna comunicación mía con él y eso lo deben saber en las prisiones donde él ha estado. Lo que sí he hecho es atender a tres niñas que él dejó que hoy son unas jóvenes y que no tienen la culpa de lo que él sea”, agregó.

“Si él fue capaz de delinquir y hacer todo lo que él hacía y hoy está hablando de su propio padre, qué pueden esperar de un delincuente ustedes, ¿vamos a ver?”, reclamó.