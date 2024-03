“¿Qué pueden esperar de un delincuente?”: ‘Pepe’ Lobo tras acusación de su hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente de Honduras, Porfirio ‘Pepe’ Lobo, reaccionó molesto este jueves, tras ser mencionado por su propio hijo en el juicio que se le sigue al también exmandatario Juan Orlando Hernández.

A ‘Pepe’ Lobo se le ha mencionado varias veces en el proceso contra su correligionario y homólogo, quien es acusado de delitos relacionados a la conspiración para traficar drogas y la posesión de armas.

Fabio, fue sentado como un testigo de la Fiscalía contra Juan Orlando Hernández, pues se presume que ambos colaboraron en traficar drogas hacia Estados Unidos.

El hijo del expresidente Lobo fue condenado a 24 años de prisión en 2017, pero tras una negociación para colaborar con las autoridades, tendría una reducción de su condena. Parte de esa negociación incluiría revelar detalles que ayuden a acusar a Hernández y a otros supuestos narcos.

Durante su testimonio, este 29 de febrero, lo más impactante quizá no fue que reafirmara los presuntos nexos que tuvo con ‘JOH’, como se le conoce al expresidente, sino que se sumara a la lista de personas que ha mencionado a su propio padre en estos ilícitos.

Cuando la Fiscalía le preguntó: “Tu padre alguna vez estuvo involucrado en discusiones sobre el lavado de dinero de ‘Los Cachiros’ (un cártel hondureño que traficó drogas)”, Fabio Lobo respondió: “Sí. Y obtuvo una contribución de campaña a cambio de protección”.

Esto generó una ola de reacciones en la clase política y la sociedad hondureña, pues Fabio confirmaría lo dicho por otros testigos y narcotraficantes anteriormente, quienes han asegurado que Lobo y Hernández recibieron sobornos para pagar sus campañas políticas con las que llegaron a la silla presidencial y que una vez ahí usaron el poder del Ejecutivo para proteger a los narcotraficantes aliados.

“Eso es mentira, totalmente mentira”, comenzó diciendo Porfirio Lobo a través de una videollamada en la que compareció con varios periodistas para aclarar su postura tras las declaraciones de su vástago.

“Desde el 2015 que él se fue, no se cuánto tiempo antes lo miré, porque recuerden que Fabio es un adulto; no era una cosa muy frecuente, él tenía ya su vida aparte. Ya era un hombre como de 44 años. A esta fecha tiene 52 años, si no me equivoco”. agregó, explicando que su relación con su hijo era lejana desde antes de ser detenido en Estados Unidos.

“Nunca he tenido ningún contacto con él. Él puede decir lo que dice cualquier delincuente y mentir como cualquiera de ellos y eso no debe sorprendernos porque hoy se está viendo cosas que no se habían visto, como que hay hijos que asesinan a sus padres, asesinan a su misma madre... Cosas que pasan en el mundo. Yo no tengo nada que ver con eso”, enfatizó.

Luego, sostuvo que “tampoco eso coincide con lo que escribió en una carta cuando fue condenado” y procedió a leer un fragmento de la misma: “Fui vulnerable, a pesar del consejo de mi padre, sin necesidad de hacerlo, ya que he tenido todo en mi vida. No medí las consecuencias y el daño que todo esto ha causado a mí y a mi familia”, citó ‘Pepe’, como intentando probar que su propio hijo años atrás reconoció que con sus acciones faltó a los valores que él le inculcó.

“Cuando yo salí de la presidencia, le dije: ‘Fabio, dicen que vos andás con una gente rara’. Él se me hincó y me dijo: ‘es mentira, es mentira’”, recordó el expresidente de Honduras (2010-2014).

“Qué puedo esperar, no sé cuál ha sido la transformación en él, porque son casi 10 años que yo no lo he visto ni he hablado con él. No hay ninguna comunicación mía con él y eso lo deben saber en las prisiones donde él ha estado. Lo que sí he hecho es atender a tres niñas que él dejó que hoy son unas jóvenes y que no tienen la culpa de lo que él sea”, agregó.

Y concluyó con una frase que ha causado gran impacto en la población: “Si él fue capaz de delinquir y hacer todo lo que él hacía y hoy está hablando de su propio padre, qué pueden esperar de un delincuente ustedes, ¿vamos a ver?”.