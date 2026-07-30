Inauguran escuela que beneficiará a más de 80 estudiantes en la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 80 estudiantes del Centro Educativo Héctor Napoleón Bonilla, ubicado en la colonia Cerro Grande, serán beneficiados con un nuevo proyecto de infraestructura escolar inaugurado este jueves por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el fundador de la organización One Thousand Schools, Shin Fujiyama. El proyecto busca mejorar las condiciones en las que reciben clases los alumnos de educación primaria, quienes cursan desde primero hasta sexto grado en ese centro educativo. De acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la comuna participó en la ejecución de la obra mediante el aporte de materiales de construcción, mientras que la organización One Thousand Schools estuvo a cargo del desarrollo del proyecto.

Durante la inauguración, Juan Diego Zelaya señaló que la municipalidad continuará apoyando iniciativas de infraestructura educativa impulsadas por la organización de Shin Fujiyama dentro del Distrito Central. “Shin ha sido una inspiración para todo Honduras. Desde que lo conocimos, hemos visto su compromiso con la educación. En todas las escuelas que tengan que ver con el Distrito Central y donde él sea apoyo, la municipalidad va a estar presente”, manifestó el edil. Por su parte, Fujiyama destacó que la construcción y rehabilitación de centros educativos busca ampliar las oportunidades para la niñez hondureña. “De aquí puede salir el próximo alcalde o alcaldesa de Tegucigalpa, el próximo presidente, un doctor, una ingeniera o una abogada. Sin una escuela todo es muy difícil, pero gracias a todos ustedes hoy es un poco más fácil que estos niños alcancen sus sueños”, expresó.