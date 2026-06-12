Inspeccionan comunidades garífunas de Atlántida por presunta usurpación

Atlántida, Honduras.-Inspecciones técnicas y levantamientos de información se desarrollan en las comunidades garífunas de Nueva Go y Laguna de Zambuco, en el municipio de Esparta, Atlántida, como parte de una investigación por un presunto delito de usurpación.

Las diligencias incluyen la georreferenciación de áreas consideradas de interés para el caso, así como otras acciones orientadas a fortalecer las pesquisas que se encuentran en curso, según informó este viernes el Ministerio Público.

Las labores son coordinadas por la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural y ejecutadas por equipos especializados de investigación.

La zona intervenida posee una alta relevancia ambiental al formar parte de un ecosistema de humedales reconocido internacionalmente por su riqueza ecológica y biodiversidad.