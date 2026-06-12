Inspeccionan comunidades garífunas de Atlántida por presunta usurpación

Atlántida, Honduras.-Inspecciones técnicas y levantamientos de información se desarrollan en las comunidades garífunas de Nueva Go y Laguna de Zambuco, en el municipio de Esparta, Atlántida, como parte de una investigación por un presunto delito de usurpación.
Las diligencias incluyen la georreferenciación de áreas consideradas de interés para el caso, así como otras acciones orientadas a fortalecer las pesquisas que se encuentran en curso, según informó este viernes el Ministerio Público.
Las labores son coordinadas por la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural y ejecutadas por equipos especializados de investigación.
La zona intervenida posee una alta relevancia ambiental al formar parte de un ecosistema de humedales reconocido internacionalmente por su riqueza ecológica y biodiversidad.
Este sistema natural se extiende por áreas de la ciudad de Tela y sectores aledaños, considerados fundamentales para la conservación de especies y recursos naturales.
Las autoridades buscan recopilar evidencia técnica que permita determinar si existe una afectación a los derechos territoriales de las comunidades involucradas o a los recursos naturales protegidos en el sector.
Una vez concluyan las inspecciones y demás diligencias investigativas, se elaborará un informe técnico que será remitido a la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural.
Con base en los hallazgos, el Ministerio Público determinará las acciones legales correspondientes y evaluará la posibilidad de solicitar medidas ante los órganos jurisdiccionales competentes.
La investigación forma parte de los esfuerzos encaminados a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a la conservación de los recursos naturales y del patrimonio nacional.