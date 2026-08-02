Consternación en Sabá: hallan cadáver de niña de 9 años dentro de finca de palma africana

Colón, Honduras.-Un lamentable hallazgo conmocionó este domingo 2 de agosto a los habitantes de la comunidad de Achiote, en el municipio de Sabá, departamento de Colón, luego de que autoridades localizaran el cuerpo sin vida de una niña de nueve años dentro de una finca de palma africana.

La menor fue identificada como Evelin Dayana Muñoz, quien había sido reportada como desaparecida desde el sábado 1 de agosto, según información proporcionada por sus familiares y vecinos.

De acuerdo con datos preliminares, el cuerpo de la niña fue encontrado embolsado en el interior de la finca, luego de que pobladores de la zona alertaran a las autoridades del hecho.