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Consternación en Sabá: hallan cadáver de niña de 9 años dentro de finca de palma africana

La niña había sido reportada como desaparecida y fue encontrada sin vida este domingo dentro de una finca de palma africana en la comunidad de Achiote

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 18:40
Consternación en Sabá: hallan cadáver de niña de 9 años dentro de finca de palma africana

El cuerpo de la menor estaba dentro de una bolsa negra en medio de la finca de palma africana.

 Foto: Captura de video

Colón, Honduras.-Un lamentable hallazgo conmocionó este domingo 2 de agosto a los habitantes de la comunidad de Achiote, en el municipio de Sabá, departamento de Colón, luego de que autoridades localizaran el cuerpo sin vida de una niña de nueve años dentro de una finca de palma africana.

La menor fue identificada como Evelin Dayana Muñoz, quien había sido reportada como desaparecida desde el sábado 1 de agosto, según información proporcionada por sus familiares y vecinos.

De acuerdo con datos preliminares, el cuerpo de la niña fue encontrado embolsado en el interior de la finca, luego de que pobladores de la zona alertaran a las autoridades del hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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